Vogelhochzeit wird geprobt Am 25. Januar feiern die Kinder in Schleife die Vogelhochzeit.

Johan und Helena lernen nach Gitarrenklängen von Dana Kavelmann das Vogelhochzeit-Lied. © Joachim Rehle

Johan und Helena von den Kleinsten der Kita Witaj in Rohne üben in diesen Tagen fleißig zu Gitarrenklängen von Dana Kavelmann das Vogelhochzeits-Lied. Am 25. Januar nämlich wird die Vogelhochzeit gefeiert. Dabei werden alle Mädchen und Jungen an diesem Tag verkleidet, so wie es der sorbische Brauch (obersorbisch „Ptaci kwas“) vorsieht. Am Vorabend des 25. Januar stellen die Kinder übrigens einen Teller auf das Fensterbrett oder vor die Tür. Am nächsten Morgen finden sich darauf dann Süßigkeiten in Form von Vögeln oder Nestern. Im Schleifer Sorbischen Kulturzentrum findet die Vogelhochzeit für Kinder ab 15 Uhr statt.

