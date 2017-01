Vogelhochzeit mit viel Tradition und neuen Kuchen In Schleife wird der sorbische Brauch zum Jahresanfang lebendig. Diesmal mit kulinarischen Überraschungen.

Die Kinder auf der Bühne hatten Spaß und beim Kuchenbasar blieben nur wenige Kuchenstücke übrig.

Die Kinder auf der Bühne hatten Spaß und beim Kuchenbasar blieben nur wenige Kuchenstücke übrig.

Noch nie waren so viele Besucher bei der Vogelhochzeit in Schleife. „Es gab sogar Stehplätze“, sagte Marlies Bork, Leiterin des Kindergarten „Pfiffikus“, zufrieden. Sie hatte am Mittwochnachmittag nicht nur Eltern und Verwandte ihrer Kindergartenkinder, sondern auch Besucher und Neugierige in das Sorbische Kulturzentrum eingeladen zur traditionellen „ptaci kwas“ – also zur Vogelhochzeit.

„Lenka, Opa und Jacob fahren in den Wald.“ Mit diesen Worten begann das Bühnenstück der Vogelhochzeit, und es bot für Groß und Klein eine wunderbare Geschichte rund um dieses Thema. Wer es noch nie zuvor gesehen hatte, der war gespannt, wie Braut Amsel zu ihrem Bräutigam Drossel kam. „Die Amsel saß auf einem Ast und sang, da kam der Bräutigam“ – so begann das Lied der Vogelhochzeit auf Deutsch und Sorbisch. Harmonisch abgestimmt und mit kleinen Zwischenszenen wie dem Lied der kleinen Meise, dem Gedicht der drei Spatzen, dem Witz des Stieglitz und dem Hochzeitstanz mit Pfau.

„Ich wusste gar nicht, dass die Braut nur wegen ihres Gesangs zu ihrem Mann gekommen ist“, sagte Sophie, die an diesem Tag schon ihre Vogelhochzeit in einem anderen Kindergarten gefeiert hatte. Mit sorbischen und deutschen Liedern und Gedichten zeigten die Kindergartenkinder ihr Können. Auch die musikalische Begleitung hatte das Sorbische Kulturzentrum wieder einmal perfekt im Griff.

Andrea Blei, Milena Zech und Antje Pohl – Erzieherinnen der kleinen Stars – waren stolz auf die Kinder. „Bis kurz vor dem Auftritt waren sie noch nervös, auf der Bühne ging es dann wieder“, so die Erzieherinnen nach dem Auftritt. Mit 161 Kindern zwischen einem und zehn Jahren gab es auch genug Vögelchen für diese großartige Tradition. Stolz waren die Erzieherinnen auch auf die Eltern. Sie hatten viel mit ihren Kindern geübt und für reichlich Kuchen gesorgt. „Dieses Jahr gab es neue Kuchen nach neuen Rezepten. Noch dazu haben die Eltern statt der 14 vereinbarten Kuchen gleich 19 mitgebracht“, freute sich Marlies Bork über diese Initiative. Ein Glück, sonst hätte der Kuchen nicht gereicht.

Die Meinungen gingen nicht weit auseinander. „Es war wunderbar, die Kinder zeigten viel Engagement und sie sind sehr selbstständig“, schilderte eine ältere Besucherin, die sich jedes Jahr im Kulturzentrum einfindet, um die Vogelhochzeit zu sehen. Eine junge Mutter von zwei Kindern meinte, dass es nicht nur ihren Kindern sehr gut gefallen habe. „Die zwei waren artig, also muss es wohl gut gewesen sein“, sagte sie mit einem Strahlen im Gesicht. Sogar aus Wien war eine Besucherin gekommen – und schwer beeindruckt.

Der Erlös aus dem Eintritt kommt dem Sorbischen Kulturzentrum zugute, welches Stühle und Tische, die Tontechnik und die Beleuchtung sowie eine leckere Überraschung für die Darsteller aus Teigwaren und Süßigkeiten bereitstellte. Die Einnahmen des Kuchenbasars kommen den größeren Pfiffikussen zugute.

Am Sonnabend gastiert in Schleife ab 16 Uhr das Sorbische Nationalensemble Bautzen mit seinem diesjährigen Programm. Eintritt im VVK 12 Euro, an der Abendkasse

13 Euro, ermäßigt 8 Euro, für Kinder bis 14 Jahren frei.

