Vogelhäuser für Kinder Schicke neue Spielplätze entstehen gerade in der Südstadt und in Ludwigsdorf. Doch für alles reicht das Geld nicht.

Anfang der Woche ging es erst los und doch ist inzwischen schon gut zu erkennen, wie die Baumhauslandschaft auf dem Görlitzer August-Bebel-Platz einmal aussehen wird. Noch im Frühjahr soll sie übergeben werden. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Görlitz. Die Südstadt kriegt einen Dschungel. In wenigen Wochen wird er fertig sein – bereit für die Eroberung durch Kinder. Südstadt-Dschungel war jedenfalls das Thema, das die Stadt für die Neugestaltung des Spielplatzes auf dem August-Bebel-Platz gesetzt hatte. „Die Idee ist, Natur in die Stadt zu holen“, erklärt Christian Freudrich vom Grünflächenamt. Nach den Vorgaben der Stadt hatten sich sechs Spielplatzgestalter mit einem Konzept beworben. Das Unternehmen Piolka Holzgestaltung aus Mecklenburg-Vorpommern überzeugte mit der besten Idee: überdimensionale Vogelhäuser. „Darüber war ich sehr froh, weil wir mit ihr schon beim Spielplatz am Nordstrand des Berzdorfer Sees gut zusammengearbeitet hatten“, so Christian Freudrich.

Entschieden hat über den Sieger aber nicht allein die Stadt, sondern eine Jury. Denn die Neugestaltung des August-Bebel-Spielplatzes ist ein Projekt, in das Kinder und Eltern involviert sind. Schon vor zwei Jahren gab es eine Kinderwerkstatt, bei der die künftigen Nutzer des Spielplatzes ihre Wünsche nennen konnten. Trampolin, Baumhäuser, Rutschen, Karussell, viel für kleinere Kinder – das stand ganz oben auf den Wunschzetteln. Vieles davon wird seit dieser Woche umgesetzt. Schon jetzt gut zu erkennen: die drei Baumhäuser, die wie Vogelhäuser aussehen. Zwei in dem Bereich, der für größere Kinder gedacht ist, eins für die jüngeren. Verbunden werden sie durch eine Nestschaukel. Gesamtkosten: 95 000 Euro – Geld, das die Stadt komplett aufbringt. Davon 55 000 Euro für die Spielgeräte, der Rest ist für die Gestaltung der Fächen, die Galabau vornimmt.

Und wie gewünscht gibt es eine große Sandlandschaft für die Kleineren. Nicht berücksichtigt werden konnten Trampolins und ein Karussell. Für Letzteres gibt es aber noch eine Hoffnung. Der Bürgerrat der Südstadt versucht zurzeit über Spenden genug Geld aufzubringen, um noch ein Karussell zu finanzieren. Auch für eine sogenannte Langbank und eine durchgehende Hecke rund um den Platz fehlt noch Geld.

Unklar ist bislang auch die Finanzierung weiterer Wünsche für städtische Spielplätze. „Wir beantragen jedes Jahr viel Geld, ob wir dieses Jahr etwas kriegen, müssen wir sehen“, sagt Christian Freudrich mit Blick auf den städtischen Haushalt, der noch nicht vorliegt. Auf Freudrichs Wunschliste steht unter anderem der kleine Spielplatz im Wohngebiet Lilienweg/Lupinenweg. Dort gibt es gar keine Spielgeräte mehr, die letzten wurden altersbedingt entfernt.

Links zum Thema Kommentar: Wenn der Apfelbaum stört

Auch die Skateranlage im Kidrontal, für die es seit Jahren ein fertiges Konzept in Freudrichs Schublade gibt, würde er gern endlich angehen. „Die Elemente dort sind 20 Jahre alt, längst nicht mehr zeitgemäß. Heute baut man solche Anlagen aus einem Guss.“ Seit fünf Jahren kämpft Freudrich um Geld für dieses Vorhaben, 125 000 Euro wären nötig. Gern würde er im gesamten Stadtgebiet zudem mehr Bolzplätze zur Verfügung stellen, aber dafür fehlen schlichtweg geeignete Flächen.

Dafür können die Ludwigsdorfer jubeln. Für knapp 71 000 Euro wird der Spiel- und Bolzplatz im Ortsteil Ober Neundorf aufgewertet. Neu dazu kommen eine Volleyballanlage, eine Streetballanlage, eine 50 Meter lange Seilbahn, Nestschaukel, Sandkasten und Kletterkürbis. Schließlich ist es das Kürbisdorf. „Das Thema setzen wir auf beiden Spielplätzen um“, sagt Christian Freudrich. Denn auch für Ludwigdorf gibt es einen neuen Spielplatz. Dafür wird gerade ein altes Klettergerüst zu einem Baumhaus in Kürbisform umgebaut, auch hier gibt es zudem Nestschaukel und ein Sandschiff. Gesamtkosten hier: 45 000 Euro. Die Ideen kommen ebenfalls von Kindern und Eltern aus dem Ort. Beide Plätze sollen dieses Frühjahr fertig sein.

Allerdings gab es in Ober Neundorf auch Widerstand: 29 Obstbäume waren hier als Ergänzung zum Spielplatz eigentlich vorgesehen. Alte Obstsorten sollten es sein, weil die gerade wieder sehr gefragt sind, weiß Christian Freudrich. Doch gefiel einigen Bewohnern des Wohngebietes „Am Windmühlenberg“ die Vorstellung nicht, durch diese Bäume Schatten oder Laub auf ihrem Grundstück zu haben. Nur zehn Apfelbäume werden deshalb nun gepflanzt, außerdem 19 Laub- und Nadelbäume. „Gegen die pralle Sonne“, sagt Christian Freudrich.

zur Startseite