Gerichtsbericht Vogelhändler pfeift auf Meldepflicht Ein Paar aus Sebnitz handelte mit exotischen Vögeln. Wo die Tiere herkamen, können sie nicht nachweisen.

Der Angeklagte verkaufte unter anderem Aras, für die er keine Herkunftsnachweise hatte. © dpa

Ein nicht ganz alltäglicher Fall beschäftigte am Montag das Amtsgericht in Pirna. Angeklagt waren ein Mann und eine Frau, die bis vor Kurzem in Sebnitz ein kleines Hotel betrieben. Laut Anklage sollen beide neben ihrem Gastronomiebetrieb regen Handel mit exotischen Vögeln betrieben haben. Allerdings besaß das ehemalige Liebespaar für die unter Artenschutz stehenden Tiere weder einen Herkunftsnachweis, noch hatten sie ihren jeweiligen Tierbestand beim Landratsamt gemeldet.

Aufgefallen war das der Behörde, als ein Züchter einen Ara registrieren lassen wollte, den er vom Angeklagten erworben hatte. Als Vorbesitzer war dieser dort aber nicht bekannt. Also stellte das Landratsamt Nachforschungen an und nahm Kontakt mit dem 56-jährigen Mann auf. Der reagierte auf die Anschreiben aber nicht. Erst als ein Bußgeld gegen ihn einging, wurde er aktiv und meldete einige Vögel an. Diejenigen, für die er keinen Herkunftsnachweis hatte, unterschlug er aber. Das verstößt gegen das Bundesnaturschutzgesetz und wird als Ordnungswidrigkeit geahndet. 25 solcher Fälle konnten dem Deutschen nachgewiesen werden.

Wusste die Freundin von nichts?

Die Verkäufe eines Gelbwangenkakadus und eines Goffinkakadus riefen dann die Polizei auf den Plan. Diese Geschäfte waren nämlich keine Ordnungswidrigkeiten mehr, sondern strafbar, da beide Vögel streng geschützten Arten angehören. Zudem konnten die beiden Angeklagten auch hier die Herkunft der Tiere nicht nachweisen. Die EG-Bescheinigung – das ist eine Genehmigung zur Vermarktung dieser Vogelarten – fehlte ebenfalls.

Vor Gericht mit den Vorwürfen konfrontiert, räumt der Mann den illegalen Vogelhandel ein. Wortreich schildert er, wie er schon als Kind zur Vogelzucht gekommen war und wie gerne er dieses Hobby betrieben hatte. Nach einer längeren Pause sei er dieser Leidenschaft nun wieder verstärkt nachgegangen. Seine damalige Lebensgefährtin habe mit dieser Sache aber nichts zu tun, wehrt der Mann ab. Sie habe die Vogelhaltung und den Handel lediglich geduldet.

Ein großer Teil der An- und Verkäufe ist aber über ein Sparkassen-Konto abgewickelt worden, das der mitangeklagten Frau gehörte. Dazu kommt, dass sie beim Landratsamt als Halterin mehrerer Vögel aufgeführt ist. Es existieren zudem auch Kaufverträge, die ihre Unterschrift tragen.

Von alledem will die gebürtige Russin aber nichts gewusst haben. Sie sagt, dass sie ihrem Ex-Freund vertraut und deshalb auch ab und an Papiere für ihn unterschrieben habe. Das Konto sei ein gemeinsames gewesen. Darüber hätten sie alle privaten Ausgaben getätigt. Da ihr Ex zeichnungsberechtigt war, habe sie den Zahlungsverkehr nicht ständig kontrolliert.

Das nimmt ihr Richterin Simona Wiedmer aber nicht ab. Spätestens als das Landratsamt zu einer Kontrolle im damaligen Haushalt der beiden Angeklagten erschienen war, hätte die 48-Jährige merken müssen, dass es Ungereimtheiten gab, merkt die Richterin an.

Als treibende Kraft in dieser Sache sieht sie aber den Mann an. Wegen des zweifachen illegalen Handels mit streng geschützten Vogelarten verurteilt sie ihn zu einer Geldstrafe von 2 700 Euro.

Paar handelte gemeinschaftlich

Für die 25 Ordnungswidrigkeiten muss er zudem pro Verstoß 100 Euro, also insgesamt 2 500 Euro, zahlen. Richterin Wiedmer sah es als erwiesen an, dass das Paar gemeinschaftlich gehandelt hatte. Deshalb verhängt sie auch eine Strafe gegen die Frau. Sie muss wegen der Verkäufe der zwei Kakadus eine Strafe von 1 500 Euro zahlen, für die Ordnungswidrigkeiten aber nur jeweils 50 Euro pro Verstoß.

Ob das Urteil rechtskräftig wird, bleibt abzuwarten, denn die Russin ist mit ihrer Verurteilung nicht einverstanden. Sie fühle sich unschuldig, sagt sie.

