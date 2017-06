Vogelhändler löst Dolly ab Mit der 23. Vorstellung verabschiedet sich am 27. Juni das Musical „Hello, Dolly!“ von der Seebühne Kriebstein.

Ein letztes Mal heißt es „Hello, Dolly!" auf der Seebühne Kriebstein.

Ab dem 5. Juli sagt hier Carl Zellers „Der Vogelhändler“ Halo!. Im Bild zu sehen: Jens Winkelmann (li) als Graf Stanislaus (Vogelhändler), Susanne Engelhardt als Mrs. Dolly Gallagher Meyer (Hello, Dolly) und Guido Kunze als Baron Weps (Vogelhändler).

Mit der 23. Vorstellung verabschiedet sich am 27. Juni das Musical „Hello, Dolly!“ von der Seebühne Kriebstein. Ab 17.30 Uhr wird Susanne Engelhardt in der Titelrolle noch einmal Horace Vandergelder (Sergio Raonic Lukovic) um den Finger wickeln, so dass der alte Hagestolz zum Happy End in die Titelmelodie einstimmt. Und ganz nebenbei werden auch, durchaus gegen seinen Willen, seine Nichte und seine beiden Angestellten verheiratet. So gibt es am Ende vier glückliche Paare. Neben den Solisten sorgen der erweiterte Opernchor, amerikanische Gesangsstudenten, Mitglieder des Jugendtheaters Mittelsachsen und natürlich die Mittelsächsische Philharmonie für ein akustisch wie optisch gleichermaßen mitreißendes Erlebnis.

Karten gibt es ab 15.30 Uhr noch direkt an der Talsperre. Nach der Vorstellung bleibt den Bühnentechnikern des Mittelsächsischen Theaters eine Woche Zeit, die Seebühne von der amerikanischen Großstadt in die beschauliche Rheinpfalz zu verwandeln. Denn dort spielt ab dem 5. Juli Carl Zellers Operette „Der Vogelhändler“. (DA)

