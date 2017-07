Vogelhändler geht gegen Bußgeld vor Neben seinem Hotelbetrieb soll ein Ex-Paar aus Sebnitz mit exotischen Vögeln gehandelt haben, die streng geschützt sind.

Kakadus wie diese wurden in Sebnitz eine Zeit lang illegal verkauft. Für die unter Artenschutz stehenden Tiere gibt es besondere Bestimmungen. © Steffen Unger

Pirna/Sebnitz. Wegen mehrfacher Verstöße gegen das Bundesnaturschutzgesetz war im Januar dieses Jahres ein Ex-Paar aus Sebnitz zu saftigen Strafzahlungen vom Amtsgericht Pirna verurteilt worden. Der 56-jährige gelernte Kfz-Mechaniker erhielt eine Gesamtgeldstrafe von 2 700 Euro sowie ein Bußgeld von 2 500 Euro. Seine ehemalige Lebensgefährtin, die vormals ein kleines Hotel besaß, sollte jeweils 1 500 Euro Strafe und ein Bußgeld von 1 250 Euro zahlen. Weil beide das nicht akzeptierten, wurde am Landgericht in Dresden verhandelt.

Das Gericht sah es damals als erwiesen an, dass das Ex-Paar neben der Arbeit im Hotel regen Handel mit exotischen Vögeln betrieben hatte. Allerdings besaßen der Deutsche und die gebürtige Russin für die unter Artenschutz stehenden Tiere weder einen Herkunftsnachweis, noch hatten sie ihren jeweiligen Tierbestand beim Landratsamt gemeldet. Aufgefallen war das der Behörde, als ein Züchter einen Ara registrieren lassen wollte, den er zuvor vom Angeklagten erworben hatte. Als Vorbesitzer war dieser aber nicht bekannt. Also stellte das Landratsamt Nachforschungen an und nahm Kontakt mit dem Mann auf. Der Angeklagte reagierte aber nicht. Erst als ein Bußgeld gegen ihn erging, wurde er aktiv und meldete einige Vögel an. Diejenigen, für die er keinen Herkunftsnachweis hatte, unterschlug er. 25 solcher Fälle aus dem Jahr 2014 konnten ihm nachgewiesen werden. Eine Sache für den Strafrichter war das aber noch nicht. Diese Verstöße stellten lediglich Ordnungswidrigkeiten dar.

Strafbar gemacht hatte sich das Paar erst durch die Verkäufe eines Gelbwangen- und eines Goffinkakadus. Beide zählen zu streng geschützten Vogelarten. Ein Handel mit ihnen ist strafbar. Auch hier konnten die Angeklagten die Herkunft der Tiere nicht nachweisen. Die EG-Bescheinigung – das ist eine Genehmigung zur Vermarktung dieser Vogelarten – fehlte ebenfalls.

Schon am Amtsgericht in Pirna hatte der Hauptangeklagte die Vorwürfe gegen ihn nicht bestritten. Jedoch hatte er darum gebeten, seine ehemalige Partnerin außen vor zu lassen. Sie habe die Vogelhaltung im Hotel sowieso nur bedingt geduldet und von allem anderen nichts gewusst, erklärte er. Ein großer Teil der An- und Verkäufe wurde jedoch über ein Sparkassenkonto abgewickelt, das der mitangeklagten Frau gehörte.

Es existierten zudem auch Kaufverträge, die ihre Unterschrift trugen. Für das Amtsgericht war damit die Mittäterschaft der Frau erwiesen. Doch das wollte sie sich nicht gefallen lassen. Wie schon in Pirna erklärte sie auch am Landgericht, nicht gewusst zu haben, dass die Tiere nicht angemeldet waren und zwei der Vögel streng geschützten Arten angehörten. Sie habe ihrem damaligen Lebensgefährten vertraut und deshalb auch ab und an Papiere für ihn unterschrieben, ohne ihren Zweck zu kennen. Sie wies darauf hin, dass ihr Ex für das Konto zeichnungsberechtigt gewesen war, da alle privaten Ausgaben darüber getätigt worden seien. Deshalb habe sie den Zahlungsverkehr auch nicht ständig kontrolliert.

Für die Berufungskammer waren die Aussagen der Frau glaubhaft. Obwohl Unwissenheit in der Regel nicht vor Strafe schützt, stellte das Gericht das Verfahren gegen die 48-Jährige gegen eine Geldauflage von 500 Euro – zu zahlen ans Tierheim Freital – ein. Der Hauptangeklagte zog seine Berufung zurück. In seinem Falle blieb das Urteil vom Amtsgericht in Pirna aufrechterhalten. Es ist nun rechtskräftig.

