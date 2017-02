Vogelgrippevirus im polnischen Tylice festgestellt Ab sofort gilt ein Ausstallungsverbot.

Symbolfoto © dpa

In einem Nutzgeflügelbestand bei Tylice in Polen (südlich von Zgorzelec) wurde das Vogelgrippevirus H5N8 festgestellt. Es handelt sich um einen kleinen Betrieb mit 20 Tieren. Der Sperrbezirk und das Beobachtungsgebiet erstrecken sich nach Sachsen. Gemäß geltender EU-Regularien sei der Landkreis Görlitz daher verpflichtet, ein „Geflügelpest-Beobachtungsgebiet“ einzurichten, teilte eine Sprecherin des Landratsamtes Görlitz am Dienstag mit.

Die auf deutscher Seite auszuweisende Restriktionszone liege vollständig in dem schon bestehenden „Wildvogelgeflügelpest-Beobachtungsgebiet“ Görlitzer Umland. Innerhalb der neuen Restriktionszone ändert sich die Qualität der Schutzmaßregeln für Geflügelhalter. Ab sofort würden „ein Ausstallungsverbot sowie ein Einstallungsverbot von gehaltenen Vögeln aus anderen Beständen im „Geflügelpest-Beobachtungsgebiet“ und ein Verbot des Verbringens deren Erzeugnisse wie Eier und Fleisch sowie Nebenprodukte, wie Geflügelmist aus Geflügelhaltungen“, so die Sprecherin.

Die Amtstierärztliche Allgemeinverfügung gilt ab dem 21. Februar als bekannt gegeben. Der vollständige Text kann auf den Internetseiten des Lüva kann im Internet nachgelesen werden. Betroffene Halter können sich auch an das Veterinäramt wenden. (szo)

www.landkreis-goerlitz.de

zur Startseite