Vogelgrippe überrascht Sachsen ausgerechnet zu Martini

Hiergeblieben: Diese Mastgans will aus den Händen von Lorenz Eskildsen entkommen. Doch der Wermsdorfer Gänsezüchter hat seine Tiere im Griff. Nur sorgt er sich, dass die Vogelgrippe seine Kunden beunruhigt und das Weihnachtsgeschäft verdirbt.

Bis zum Martinstag am vergangenen Freitag war bei Lorenz Eskildsen noch „alles völlig normal“. Der Gänsezüchter in Wermsdorf bei Grimma empfängt Familien schon seit Anfang November auf seinem kleinen Weihnachtsmarkt. Die Kunden können dort nicht nur ihren Weihnachtsbraten auswählen, auch eine Daunenmanufaktur und ein Kinderkarussell gehören zu Eskildsens Betrieb. Der Geflügel-Experte hält bis zu 15 000 Gänse. Im Moment leben noch 9 000 auf dem Hof, die bis Weihnachten verkauft werden sollen. „Wir schlachten jeden Tag“, berichtete Eskildsen am Montag am Telefon, als die SZ ihn auf der Fachmesse Eurotier in Hannover erreichte. Für Geflügelfleisch hat am Martinstag die Hochsaison begonnen. Allerdings ist jetzt auch Hochsaison für den Wildvogelzug von Skandinavien nach Süden.

In den vergangenen Tagen hat Eskildsen mit seinen Kollegen beraten, ob sie nun vielleicht schneller schlachten sollten. Denn zwei Gefahren bedrohen die Gänsezüchter: zum einen das neue Vogelgrippevirus H5N8. Zum anderen die bloße Angst davor, verbunden mit Sicherheitsvorkehrungen. Denn Eskildsen kann eine komplette Stallpflicht für seine Tiere nicht organisieren. Die Gänse weiden auf 80 Hektar Land, und normalerweise finden die Kunden die Freilandhaltung auch gut. Eskildsen versucht, „Ausläufe zu reduzieren“ und deckt Futterstellen ab.

Zehn Jahre ist es jetzt her, dass Lorenz Eskildsen mehr als 16 000 Gänse, Puten und Hühner töten lassen musste. Damals hatte die Vogelgrippe seinen Betrieb getroffen, diesmal einen in Schleswig-Holstein. „Da kann man nur mitfühlen“, sagt Eskildsen. Einerseits wolle er die Vogelgrippe keinesfalls verharmlosen. Andererseits hat er die Sorge, seine Kunden könnten in Panik geraten – obwohl doch in Sachsen bloß eine einzige tote Ente mit diesem Virus am Cospudener See gefunden worden sei.

Das zuständige Landratsamt in Leipzig hat am Sonntag einen Sperrbezirk von drei Kilometern um den Fundort der Ente eingerichtet. Dort dürfen auch keine Hunde mehr frei herumlaufen. Das Landratsamt wies darauf hin, dass keine Übertragung des Virus auf Menschen bekannt geworden ist. Wer einen kranken oder toten Wildvogel angefasst hat, soll die Hände „sehr gründlich mit Wasser und Seife“ waschen.

Stallpflicht zur Vorbeugung

Am Montag begannen andere Landratsämter, mit größeren Geflügelbetrieben Kontakt aufzunehmen. Gegen Mittag teilte der Kreis Mittelsachsen mit, dass mit Stallpflicht für ganz Sachsen zu rechnen sei. Kurz nach 17 Uhr wurde sie vom zuständigen Ministerium für Soziales und Verbraucherschutz bekannt gegeben. Sprecherin Annett Hofmann sagte der SZ auf Nachfrage, es handle sich um eine „Vorsichtsmaßnahme“. Sie wolle Alarmismus vermeiden, aber auch die Übertragung des Virus in sächsische Nutztierbetriebe verhindern.

Schließlich gibt es in Sachsen mehr als zehn Millionen Hühner, nach jüngsten Zahlen im Agrarbericht, die allerdings aus dem Jahr 2013 stammen. Neuere Zahlen haben die Statistiker, wenn es um Eier geht: 2015 wurden 921 Millionen Eier in Sachsen gelegt. Außerdem nimmt Sachsen in der Gänsezucht einen vorderen Platz in Deutschland ein: Von den 1,05 Millionen Gänseküken, die 2015 in Deutschland schlüpften, kamen 445 300 aus Sachsen.

Nun muss jeder Hühnerhalter für ein Dach überm Kopf seiner Tiere sorgen – und auch für einen seitlichen Schutz gegen Kontakt mit Wildvögeln. Denn das Virus wird vor allem über Kot übertragen. Wie lange die Stallpflicht gilt, steht nicht fest.

Die Experten des Sächsischen Geflügelwirtschaftsverbandes waren am Montag schwer zu erreichen: Vorsitzender Christian Riedel vom Großenhainer Geflügelhof war auf einer Tagung, sein Stellvertreter Jürgen Weber war mit Schlachten beschäftigt. Am Abend sagte Weber der SZ, er halte die Stallpflicht für richtig zur Vorbeugung. Für seine 75 000 Hühner habe er genügend Platz, aber fürs Wassergeflügel hoffe er auf eine Ausnahmegenehmigung – beim letzten Mal gab es die, weil sein Schönberger Geflügelhof im Kreis Zwickau fern von großen Gewässern liegt.

