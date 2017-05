Vogelgrippe: Keine Sperrbezirke mehr Monatelang gab es immer wieder Fälle von Geflügelpest im Kreis, zuletzt rund um Radibor. Seit Dienstag sind nun alle Restriktionen für Tierhalter aufgehoben.

Große Teile des Landkreises waren in den vergangenen Wochen zeitweise Sperr- beziehungsweise Beobachtungsbezirk. © Symbolbild: dpa

Im Landkreis Bautzen gibt es keine Vogelgrippe-Sperrgebiete mehr. Darüber informiert die Kreisverwaltung. Der letzte noch bestehende Sperrbezirk und das entsprechende Beobachtungsgebiet rund um Radibor wurden demnach am Dienstag aufgehoben. Anfang April war hier bei einem toten Bussard die Wildvogel-Geflügelpest festgestellt worden. In den vergangenen Monaten waren zeitweise große Teile des Landkreises Sperr- beziehungsweise Beobachtungsgebiet, darunter Bautzen und die umliegenden Gemeinden, die Region um Kamenz-Königsbrück und Teile des Rödertals.

Zu einer Häufung von Todesfällen war es in dieser Zeit vor allem bei Wasservögeln wie Schwänen und Reihern sowie bei Vogelarten, die sich von Aas ernähren, gekommen. Nach Einschätzung des Friedrich-Löffler-Institutes für Tiergesundheit handelte es sich um die heftigste und am längsten andauernde Geflügelpest-Epidemie, die Europa je getroffen hat. Inzwischen gibt es aber auch anderenorts Entwarnung. So wurde auch im Nachbarkreis Görlitz dieser Tage der letzte Vogelgrippe-Sperrbezirk aufgehoben. (szo)

zur Startseite