Vogelgrippe: Keine Entwarnung Nach einem Fall in Nordsachsen wächst die Sorge im Kreis. Geflügel muss wohl noch lange im Stall bleiben.

© dpa

Seit dieser Woche ist die Gefahr noch näher gerückt: Bisher sind in Sachsen nur Wildvögel an der Geflügelpest gestorben. Nun ist zum ersten Mal auch ein Nutztierbestand betroffen. In einem Putenzuchtbetrieb waren am Montag 250 tote Tiere entdeckt worden, die 6 500 restlichen werden alle vorsorglich gekeult.

„Dieser Fall macht uns große Sorgen“, sagt die Amtstierärztin des Landkreises, Ulrike Kutschke. „Der betroffene Bestand liegt in einem Wildvogel-Sperrbezirk. Das zeigt, wie hoch ansteckend das Virus ist und wie gefährdet die Nutzgeflügelbestände sind“, erklärt sie. Deshalb weist das Landratsamt alle Geflügelhalter auch nochmals dringend darauf hin, die Stallpflicht weiterhin konsequent einzuhalten. „Der Schutz der Haus- und Rassegeflügelbestände muss absolute Priorität haben“, sagt Ulrike Kutschke. Sie spricht von einer „dramatischen Ausbreitung“ des derzeit grassierenden Geflügelpest-Virus H5N8.

Unter diesen Bedingungen ist ein Ende der Stallpflicht auch weiterhin nicht abzusehen. Ulrike Kutschke wagt da auch keinerlei Prognose. „Wir wissen, welche Probleme damit für die Geflügelhalter verbunden sind“, sagt die Amtstierärztin, „besonders auch unter dem Aspekt der beginnenden Zuchtsaison“. Dennoch könnten keine Ausnahmen zugelassen werden.

Erhöhte Alarmbereitschaft

Zum Glück scheint das gefährliche Virus im Kreis Bautzen noch nicht angekommen zu sein. Bei keinem der toten Wildvögel, die hier seit Jahresbeginn aufgefunden und untersucht wurden, wurde das Virus nachgewiesen. Dennoch gilt in Teilen des Kreises inzwischen eine erhöhte Alarmbereitschaft. Nach dem Nachweis des H5N8-Erregers bei Graugänsen im Kreis Meißen reicht das dort ausgewiesene Wildvogelpest-Beobachtungsgebiet bis Ottendorf-Okrilla und Laußnitz. In dem ausgewiesenen Bereich dürfen auch Hunde und Katzen nicht mehr frei umherlaufen und müssen an die Leine. In Laußnitz ist allerdings nicht die Wohnlage betroffen, sondern nur eine Fläche westlich des Kieswerkes Ottendorf. Die genauen Grenzen des Beobachtungsgebietes können auf der Internetseite des Landkreises eingesehen werden.

Verbraucher übrigens können Frühstücksei und Brathähnchen bedenkenlos verzehren. Darauf weist Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch hin. Geflügel und Geflügelprodukte kommen nur kontrolliert in den Verkauf. (SZ/ju)

zur Startseite