Vogelgrippe-Fall in Nünchritz Spaziergänger entdecken einen toten Graureiher in Neuseußlitz. Das hat nun Konsequenzen bis nach Zeithain und Riesa.

Ein toter Graureiher sorgt für Aufregung in der Gemeinde Nünchritz. Das Tier wurde am Dienstag durch Spaziergänger auf dem Neuen Weg im Ortsteil Neuseußlitz entdeckt und der Kadaver mittlerweile durch das Friedrich-Löffler-Institut getestet. Das Ergebnis: Das Tier trug den hochansteckenden H5N8-Typ in sich – die Geflügelpest.

Das Veterinäramt des Landkreises hat nun das Gebiet zwischen Leckwitz, Zottewitz, Löbsal und Böhla zum Sperrbezirk erklärt. Es ist der vierte Fall von Vogelgrippe in diesem Jahr im Landkreis. Vorher wurden Fälle in Großenhain, Meißen und Radebeul bekannt. Dort waren Graugänse und eine Möwe mit dem Krankheitserreger entdeckt worden. Nur der Raum Riesa war bisher von der Vogelgrippe verschont geblieben. Bis jetzt. Denn das Beobachtungsgebiet, das eine Fläche bis zehn Kilometer um den Fundort einschließt, reicht bis nach Mehltheuer, Röderau und auch bis in die Riesaer Innenstadt.

In diesem Areal dürfen zunächst bis 2. März keine Hunde und Katzen frei herumlaufen sowie keine Vögel aus diesem Gebiet weggebracht werden, heißt es in der Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung des Landkreises. Bis 17. März gelten darüber hinaus ein eingeschränktes Jagdverbot für Federwild und ein Verbot, Vögel freizulassen.

Im Sperrbezirk mit einem Radius von drei Kilometern rings um den Fundort gelten außerdem noch strengere Regeln. Die Halter von Geflügel müssen vorerst bis zum 8. März unter anderem sicherstellen, dass vor den Ställen mit Desinfektionsmittel getränkte Matten bereitliegen und die Anlagen nur von ausgesuchten Personen betreten werden. Sie dürfen zudem das Fleisch oder die Eier vorerst nicht mehr verkaufen oder die Tiere woanders hinbringen. Und Geflügeltransporte dürfen in dieser Zeit auch nur noch über Autobahnen, Fernverkehrsstraßen oder die Schiene im stattfinden, wobei die Fahrzeuge in den Sperrbezirken nicht einmal mehr stoppen dürfen. Betriebe mit Geflügelhaltung unterliegen zudem ab sofort klinischen Untersuchungen, der Amtstierarzt ist also beispielsweise befugt, Proben zur Untersuchung zu entnehmen.

Die Gemeindeverwaltung wird nach eigenen Angaben darüber hinaus keine weiteren Maßnahmen veranlassen. Sie verbindet mit der Verordnung vor allem Einschränklungen für Hunde- und Katzenbesitzer. Rassegeflügelzüchter sind der Verwaltung beispielsweise nicht bekannt. Laut Bauamtsleiter Uwe Riedel gibt es lediglich einen gewerblichen Geflügelhalter im Gemeindegebiet, und zwar in Merschwitz. Der Ortsteil war allerdings schon zuvor von der Vogelgrippe betroffen. Durch den Fund der infizierten Möwe am 2. Februar auf einem Gondelteich in Großenhain lag das Dorf bereits im Beobachtungsgebiet.

