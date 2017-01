Vogelgrippe erreicht Mittelsachsen Bei einem toten Schwan in Geringswalde ist das Virus festgestellt worden. Das Landratsamt richtet einen Sperrbezirk ein.

zurück Bild 1 von 2 weiter Schilder wie diese weisen auf den Sperrbezirk hin, der in einem geringen Umkreis um den Fundort des infizierten, verendeten Schwans aus Geringswalde eingerichtet worden ist. Aufpassen müssen in dem Bereich vor allem Hunde- und Katzenhalter. Deren Tiere dürfen ab sofort nicht mehr frei in dem Bereich herumlaufen. © SZ/David Berndt Schilder wie diese weisen auf den Sperrbezirk hin, der in einem geringen Umkreis um den Fundort des infizierten, verendeten Schwans aus Geringswalde eingerichtet worden ist. Aufpassen müssen in dem Bereich vor allem Hunde- und Katzenhalter. Deren Tiere dürfen ab sofort nicht mehr frei in dem Bereich herumlaufen.

Die Kameraden der Feuerwehr Geringswalde haben den toten Schwan am 17. Januar aus dem Großteich geborgen. Das Tier steckte fest. Der Bauhof alarmierte daher die Wehr. Diese näherte sich dem Tier mit Schutzanzügen.

Das Friedrich-Löffler-Institut hat bei einem toten Schwan aus Geringswalde die Vogelgrippe festgestellt. Wie das Landratsamt am Montagnachmittag mitteilte, starb das Tier, das im Großteich gefunden worden ist, an der Geflügelpest. Das hat für die Region weitreichende Folgen.

Was bedeutet der Fund für den Landkreis Mittelsachsen?

Der Fund des toten Schwans in Geringswalder, der mit der Influenza H5N8 infiziert gewesen ist, hat zur Folge, dass rund um den Fundort ein Sperrbezirk eingerichtet worden ist. Dieser gilt für die kommenden 21 Tage. Ein noch größeres Gebiet steht ab sofort unter Beobachtung. Dieser Status gilt für die kommenden 30 Tage.

Welche Regionen sind zum Sperrbezirk erhoben worden?

Als Sperrbezirk gelten zum einen die Stadt Geringswalde mit Altgeringswalde, Aitzendorf, Arras, Dittmannsdorf und Hoyersdorf. Weiterhin gehören dazu Teile der Gemeinde Zettlitz (Hermsdorf), Erlau (die Aitzendorfer Straße 15 bis 17 in Theesdorf), Seelitz (Neuzschaagwitz) und Hartha (Langenau). Die Orte liegen alle im Umkreis von zwei bis drei Kilometern des Fundortes.

Worauf müssen Bewohner in den Sperrbezirken jetzt achten?

Alle Hunde müssen in dem Bereich an die Leine. Auch Katzen dürfen nicht frei herumlaufen. Die meisten anderen Anforderungen des Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramts (LÜVA) betreffen Geflügelhalter. So müssen alle im Bezirk die Haltung beim Landratsamt anzeigen. Die Tiere dürfen nur in abgeschlossenen Ställen untergebracht sein. Die Vögel sowie deren Bruteier dürfen ihren Bestand nicht verlassen. Die Ein- und Ausgänge des Stalls müssen mit einem geprüften Desinfektionsmittel behandelt werden. Das LÜVA kann sämtliche Geflügelbestände in diesem Bezirk auf Anweisung näher untersuchen lassen. Wer tote Wildvögel sieht, ist aufgefordert, den Fund dem LÜVA zu melden. Fleisch, das von Wildvögeln aus der Region stammt, darf nicht verarbeitet oder verzehrt werden. Gleiches gilt auch für tierische Nebenprodukte aus dem Bestand. Jäger müssen auf die Jagd von Wildvögeln verzichten.

Welche Regionen gelten als Beobachtungsgebiet?

Das Beobachtungsgebiet ist umfangreicher als der Sperrbezirk. Er erstreckt sich von Töpeln bei Döbeln über die Stadt Hartha mit ihren Ortsteilen, die Gemeinde Kriebstein (Ehrenberg, Erlebach, Höfchen, Kriebethal, Kriebstein), Teile von Leisnig (Stadt, Brösen, Fischendorf, Gorschmitz, Meinitz, Minkwitz, Paudritzsch, Queckhain, Röda, Tautendorf) bis über Teile von Waldheim (Stadt, Heiligenborn, Meinsberg, Neuhausen, Neumilkau, Neuschönberg, Rauschenthal, Reinsdorf, Schönberg).

Was gibt es im Beobachtungsgebiet zu beachten?

Auch im Beobachtungsgebiet dürfen Hunde und Katzen nicht frei umherlaufen. Zudem sind alle Geflügelhalter aufgefordert, ihre Tiere beim LÜVA anzuzeigen. Die Tiere müssen auch in diesem Bereich weiter in geschlossenen Ställen bleiben und dürfen für die kommenden 15 Tagen ihren Bestand nicht verlassen. Zudem ist es verboten, in den nächsten 30 Tagen Tiere freizulassen und dem Wildtierbestand zuzuführen. Auch das Jagen von Federwild ist in dieser Zeit untersagt.

Wer gibt Auskunft bei Fragen zur Vogelgrippe?

Hinweise auf andere tote Vögel und Anfragen von Bürgern nimmt das LÜVA des Landkreises entgegen. Die Mitarbeiter sind unter Telelefon: 03731 7996234 oder über die Rettungsleitstelle unter Telefon: 03731 23107 zu erreichen. E-Mails sind an lueva@landkreis-mittelsachsen.de möglich. Das Amt sitzt in Mittweida Am Landratsamt 3 in Haus E.

Wie viele Proben wurden bislang untersucht?

Bis Montagnachmittag wurden beim Landratsamt 62 verendete Tiere zur Untersuchung eingereicht, wie Kreissprecherin Cornelia Kluge auf Nachfrage mitteilte. Bei 53 Proben war das Ergebnis negativ. Der in Geringswalde gefundene Schwan war die erste positive Probe in Mittelsachsen. Anfang Juni 2011 gab es den letzten Fall von Vogelgrippe in Mittelsachsen. Damals war ein Betrieb betroffen.

Wie werden Verstöße gegen die Stallpflicht geahndet?

Das Landratsamt hat bisher 31 Verstöße gegen die Stallpflicht festgestellt. Diese gilt seit Mitte November. Wer erwischt wurde, wurde belehrt und aufgefordert, seine Tiere sofort in Ställen unterzubringen. „Außer in einem Fall wurde den Belehrungen und Aufforderungen auch umgehend nachgekommen“, sagte Cornelia Kluge Anfang Januar. Gegen den Halter, der trotzdem der Pflicht nicht nachgekommen ist, wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

zur Startseite