Vogelgrippe bereitet dem Zoo große Probleme So lange waren die Vögel noch nie wegen des Virus eingesperrt. Trotzdem gibt es Todesfälle.

Eingepfercht hinter Glasscheiben müssen die Flamingos derzeit im Zoo leben. Für die Tiere ist das großer Stress. © René Meinig

Wer genau hinhört, hört – nichts. Zumindest kein Geschnatter, Gezeter und Gezwitscher. Da fehlt etwas im Zoo, und das schon seit November. Alle Vögel mussten weggesperrt werden. Die meisten in Ställe anderer Tiere, einige wenige in Volieren, deren Maschendrahtweite nicht größer als ein Zentimeter sein darf. Zudem müssen die Dächer der Außenkäfige abgedeckt werden. Regelmäßig schieben die Pfleger zurzeit den aufgetürmten Schnee weg. Wenn der Wind zudem von unten bläst, wedelt es die Planen und sie knallen immer wieder geräuschvoll auf das Gitter.

„Für unsere Kleinvögel ist das alles andere als lustig“, sagt Kurator Matthias Hendel. Am Dienstag wurde ganz Dresden zum Sperrbezirk erklärt, weil bei drei toten Wildvögeln die Vogelgrippe festgestellt worden war. Der Zoo hatte bereits im November die Aufforderung erhalten, alle Vögel in Ställe umzusiedeln. 530 Tiere in knapp 100 Arten. Fast zwei Wochen dauerte die Aktion. Der logistische Aufwand war enorm. Eigentlich wollte man gerade Ausnahmegenehmigungen für einige Arten beantragen. Die neue Anordnung macht das aber obsolet. Die Stallpflicht wird immer mehr zum Problem, erklärt Hendel. Die Vögel, derart eng zusammengepfercht, sind gestresst.

Der Boden ist feucht – genau so, wie es Schimmel mag. Hinzu kommt, dass die Enten durch die warmen Innentemperaturen so langsam in Brutstimmung geraten. „Wir mussten die Männchen und Weibchen jetzt trennen“, teilt der Kurator mit. Die Gänsegeier leiden besonders darunter, eingesperrt zu sein. Sie brauchen den Blick in die Ferne von ihren hohen Sitzen aus. Jetzt hocken sie auf einer Stange in Raumhöhe nebeneinander. Auch die Pinguine können nicht raus. „Und da haben wir Glück, dass wir nur fünf haben“, sagt Hendel. Die Flamingos leben derzeit ebenfalls hinter Glas. Zwei von ihnen sind schon gestorben. Es sind zwei von 14 Todesfällen seit Beginn der Stallpflicht. Einige sind verhungert, weil sie wegen des Stresses nichts mehr gefressen haben, andere hatten sich eine Pilzerkrankung eingefangen. Aber bei keinem wurde der Vogelgrippevirus festgestellt. Alle Kadaver waren beim Landesuntersuchungsamt begutachtet worden.

Für die Pfleger hat sich der Aufwand deutlich erhöht. Sie müssen die Tiere mehr umsorgen. Dazu zählt auch, das Licht zurzeit um 17 Uhr auszuschalten, damit der biologische Rhythmus nicht durcheinander gerät, weil die „Sonne nicht untergeht.“ Hendel hofft jedenfalls, dass die Vögel spätestens im März ins Freie können.

