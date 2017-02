Vogelgrippe bei totem Bussard In Flöha ist der Vogel gefunden wurden. Es ist der vierte Fall von Geflügelpest in Mittelsachsen.

Am Amselsteig in Flöha ist ein mit Vogelgrippe infizierter toter Bussard gefunden worden. Wie das Landratsamt am Dienstag mitteilte, wurde das Tier positiv auf die Geflügelpest getestet. Das Friedrich-Löffler-Institut hatte den Subtyp 5 bei dem Greifvogel nachgewiesen. Infolge des Fundes vom 15. Februar werden nun ein neuer Sperrbezirk sowie ein neues Beobachtungsgebiet rund um den Amselsteig eingerichtet. Dieses wird sich teilweise mit dem bereits bestehenden rund um das knapp fünf Kilometer entfernte Flöha-Plaue überschneiden. Dort ist Ende Januar ein mit Geflügelpest infizierter Graureiher gefunden worden. Neben dem Landkreis Mittelsachsen werden auch die Stadt Chemnitz sowie der Erzgebirgskreis im neuen Beobachtungsgebiet liegen.

Die bereits bestehenden Schutzzonen rings um Geringswalde sowie Flöha-Plaue bleiben mindestens noch bis zur kommenden Woche bestehen. „Wenn diese aufgehoben werden, erfolgt eine entsprechende Bekanntmachung“, heißt es aus dem Landratsamt.

Bis Dienstagvormittag wurden vom Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Landkreises 143 Proben von Wild- und Hausgeflügel registriert. Eingereicht wurden dabei nicht nur tote Tiere, sondern auch Tupferabstriche aus Rachen oder Kloake. Vom Friedrich-Löffler-Institut ausgewertet worden sind bislang 129 Proben, von zehn steht das Ergebnis noch aus.

Der erste Fall von Geflügelpest trat am 17. Januar am Großteich in Geringswalde auf. Dort wurde ein toter Schwan entdeckt und auf das Virus untersucht. Am 27. Januar informierte das Landratsamt über zwei weitere Funde. Ebenfalls am Großteich verendet war eine Stockente, die am 20. Januar durch die Stadtverwaltung geborgen wurde. Auch sie hatte die Vogelgrippe. Den toten Graureiher in Flöha-Plaue hatte ein Bürger am 22. Januar in der Nähe der Zschopau gefunden.

