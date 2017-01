Vogelgrippe bei Graugänsen Zum dazu eingerichteten Beobachtungsgebiet gehören auch Orte im Rödertal. Und es gelten strenge Vorgaben. Nicht nur für Geflügelhalter.

Graugänse und andere Wasservögel.



Auch im nahen Moritzburg sind jetzt Geflügelpesterreger des Typs H5N8 nachgewiesen worden. Das teilte das Landratsamt Meißen mit. Ein Fakt, der auch im Rödertal aufhorchen lässt. Denn auch hier hat das Ganze nun Auswirkungen, wie nun auch das fürs Rödertal zuständige Landratsamt in Bautzen erklärte.

Die verendeten Graugänse waren dabei bereits am 9. Januar am Moritzburger Schlossteich gefunden worden. Vom Friedrich-Löffler-Institut kam jetzt die Bestätigung, dass die toten Wildvögel mit dem Virus infiziert waren. Das Veterinäramt hat deshalb zwei Sperrbezirke mit einem Radius von drei Kilometern um die Fundorte eingerichtet. Zudem ist ein Beobachtungsgebiet im Umkreis von zehn Kilometern um die Fundorte der infizierten Graugänse gebildet worden. Und dazu gehören laut Landratsamt Bautzen auch Bereiche von Ottendorf-Okrilla – den Ortsteil Medingen – und Laußnitz. Auch Weixdorf gehört zu diesem Bereich. Nach Angaben des zuständigen Tierarztes Dr. Sven Biereder dürfen Geflügel oder andere in Gefangenschaft gehaltene Vögel für die Dauer von 21 Tagen nicht aus den Sperrbezirken und 15 Tage nicht aus dem Beobachtungsgebiet gebracht werden. Das gilt auch für Bruteier.

Betroffen ist durch den Geflügelpestfall in Moritzburg auch die Fasanenzucht am Großteich. Züchter René Kreher hatte bereits nach dem Bekanntwerden des ersten Vogelgrippefalls Mitte November bei Leipzig erste Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Mit Absperrband richtete er um die gesamte Anlage einen Schutzstreifen ein, in den keine Besucher mehr hinein durften. Zudem brachte er so viele Tiere wie möglich in den vorhandenen Häusern und Volieren unter. Allerdings reichen diese nicht für alle seine Fasane. Da das Gelände dem Freistaat gehört und der Moritzburger nur Pächter ist, musste er so trotz der wenig später verkündeten Stallpflicht einen Teil der Tiere weiter im Freien lassen. Dafür bekam der Züchter vom Landkreis eine Ausnahmegenehmigung. Ebenso wie das benachbarte Wildgehege und weitere Tierhalter, die Laufvögel wie Strauß, Emu und Nandu ihr Eigen nennen. Die Halter mussten dafür ihre Tiere regelmäßig kontrollieren und aller 14 Tage Kotproben der Vögel beim Veterinäramt abgeben.

Amt kontrolliert regelmäßig

Laut der vom Meißner Landratsamt erlassenen Verfügung, werden ab sofort die Geflügelbestände in den Sperrbezirken durch Mitarbeiter des Veterinäramtes regelmäßig untersucht. Für alle Geflügelhaltungen gelten besondere Biosicherheitsmaßnahmen. So müssen neben gewerblichen Haltern auch Hobbyhalter sicherstellen, dass Ein- und Ausgänge zu den Ställen gegen unbefugten Zutritt gesichert sind, die Ställe oder die sonstigen Standorte von betriebsfremden Personen nur mit Schutz- oder Einwegkleidung betreten werden. Die verwendete Schutzkleidung ist nach Verlassen des Stalls unverzüglich zu reinigen und zu desinfizieren oder zu beseitigen. Zudem muss eine Einrichtung zum Waschen der Hände sowie zur Desinfektion der Schuhe vorhanden sein.

Doch nicht nur für Geflügelhalter haben die Vogelgrippefälle Konsequenzen. Denn in den Sperrbezirken und im Beobachtungsgebiet haben Halter von Hunden und Katzen sicherzustellen, dass diese nicht frei herumlaufen. Was durchaus eine Schwierigkeit bedeutet, gerade beim Thema Katzen, wie zum Beispiel Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) deutlich macht.

Auch Bodo Pietsch, einer der betroffenen Jagdpächter muss sich auf die neue Lage einstellen. Dass damit die Jagd auf Federwild verboten ist, ist für ihn klar. Für jagdbares Geflügel sei aber derzeit sowieso keine Jagdzeit, sagt er. So durfte zwar die Stockente bis 15. Januar bejagt werden. Doch das sei schon seit Ausbruch der Geflügelpest nicht mehr geschehen. Auf jeden Fall bedeutet die Geflügelpest für die Jagdpächter verstärkt Kontrollgänge an den umliegenden Gewässern, wo sie nach verendetem Geflügel schauen.

Bisher sind keine Infektionen des Menschen mit H5N8-Viren bekannt. Eine Übertragung des Virus über infizierte Lebensmittel ist nach Einschätzung des Bundesinstitutes für Risikobewertung „theoretisch denkbar, aber unwahrscheinlich“.

