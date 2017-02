Vogelgrippe: Bautzen wird Sperrgebiet Am Stausee wurden zwei tote Schwäne gefunden. Inzwischen steht fest: Sie hatten Geflügelpest. Das hat nun weitreichende Folgen.

© dpa

Die Vogelgrippe ist weiter auf dem Vormarsch. Bei zwei toten Schwänen, die am westlichen Ufer der Talsperre Bautzen gefunden wurden, hat sich der Verdacht auf Geflügelpest bestätigt. Darüber informiert das Bautzener Landratsamt. Um den Fundort wurde ein Sperrbezirk eingerichtet. Er umfasst nicht nur die Anrainer-Orte der Talsperre. Betroffen ist auch das Bautzener Stadtgebiet nördlich der B 6. Mit Ausnahme des Oberlandes besteht zudem nun für alle Kommunen im Bautzener Umland ein Beobachtungsstatus. Alle betroffenen Orte sind auf der Internetseite des Landkreises aufgeführt.

Bestätigte Vogelgrippefälle gab es in dieser Woche unter anderem auch in Bernsdorf sowie in Dresden und in den Landkreises Görlitz und Meißen.

Für Tierhalter in den betroffenen Regionen gelten strenge Regeln. Stallpflicht für Geflügel besteht ohnehin, darüber hinaus dürfen die Tiere und entsprechende tierische Produkte das Gebiet nicht verlassen. Hunde und Katzen müssen im Freien an die Leine. Die Vorsichtsmaßnahmen sollen dazu beitragen, dass sich das Virus nicht weiter verbreitet.

Wer tote Wildvögel findet, sollte dies dem Veterinäramt des Landkreises unter Angabe des Fundorts melden. (szo)

Die genauen Grenzen der Sperr-/Beobachtungsgebiete und die Tierseuchenrechtliche Verfügung gibt es hier:

http://landkreis-bautzen.de/19830.html

zur Startseite