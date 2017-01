Vogelgrippe ausgebrochen Der Landkreis richtet zwei Sperrbezirke um Radebeul und Moritzburg ein. Dort gelten sehr strenge Verbote.

Zwei Sperrbezirke mit einem Radius von drei Kilometern um die Fundorte in Radebeul und Moritzburg hat das Landratsamt eingerichtet. Die Begriffe Geflügelpest und Vogelgrippe werden synonym verwendet. © David Berndt

In Radebeul und Moritzburg sind Geflügelpesterreger des Typs H5N8 nachgewiesen worden. Das teilte das Landratsamt Meißen am Donnerstag mit. Entdeckt wurden die Erreger bei toten Graugänsen, die am 9. Januar gefunden wurden.

Das Veterinäramt hat deshalb zwei Sperrbezirke mit einem Radius von drei Kilometern um die Fundorte in Radebeul und Moritzburg eingerichtet. Zudem ist ein Beobachtungsareals im Umkreis von zehn Kilometern um die Fundorte der infizierten Wildvögel gebildet worden. Nach Angaben des zuständigen Tierarztes Dr. Sven Biereder darf Geflügel für die Dauer von 21 Tagen nicht aus dem Sperrbezirk und für die Dauer von 15 Tagen nicht aus dem Beobachtungsgebiet gebracht werden. Die Geflügelbestände im Sperrbezirk werden durch Mitarbeiter des Veterinäramtes regelmäßig klinisch untersucht.

Besondere Sicherheitsmaßnahmen

Im Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet haben Halter von Hunden und Katzen sicherzustellen, dass die Tiere nicht frei herumlaufen. Im Sperrbezirk ist darüber hinaus die Jagd auf Federwild untersagt. Für alle Geflügelhaltungen gelten besondere Biosicherheitsmaßnahmen. So müssen neben gewerblichen Geflügelhaltern auch Hobbyhalter sicherstellen, dass die Ein- und Ausgänge zu den Ställen gegen unbefugten Zutritt gesichert sind, die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels von betriebsfremden Personen nur mit Schutz- oder Einwegkleidung betreten werden. Die verwendete Schutzkleidung ist nach Verlassen des Stalls unverzüglich zu reinigen und zu desinfizieren oder unschädlich zu beseitigen. Zudem muss eine Einrichtung zum Waschen der Hände sowie zur Desinfektion der Schuhe vorhanden sein.

Bisher sind keine Infektionen des Menschen mit H5N8-Viren bekannt. Eine Übertragung des Virus über infizierte Lebensmittel ist nach Einschätzung des Bundesinstitutes für Risikobewertung „theoretisch denkbar, aber unwahrscheinlich“. (SZ)

