Vogelgrippe auf dem Vormarsch Der Landkreis Görlitz hat neue Beobachtungsgebiete festgelegt. Der Norden des Landkreises ist bisher nicht betroffen.

Die Geflügelhalter müssen sich schon etwas einfallen lassen, um ihre Tierbestände bei Laune zu halten. Denn seit November dürfen die gefiederten Zweibeiner nicht mehr aus dem Stall. Vor allem die Großproduzenten sind da gefordert, so wie der Großenhainer Geflügelhof, der in Lodenau einen Betriebsteil hat. Knapp 40 000 Legehennen sichern die Eierproduktion ab, erklärt Geschäftsführer Alexander Riedel. Die Tiere leben zwar in Bodenhaltung, aber das Scharren und Picken in freier Natur fehlt ihnen halt. „Deshalb haben wir in den Ställen Picksteine ausgelegt und Strohballen aufgestellt, damit die Hennen Beschäftigung haben“, erklärt der Geschäftsführer des Familienbetriebes. Das ist natürlich mit zusätzlichen Kosten verbunden. Dazu kommen die Verluste aus dem Verkauf. Denn nach zwölf Wochen Stallsperre dürfen die Eier nicht mehr als Freilandeier verkauft werden, sondern aus der Bodenhaltung. „Das heißt, wir bekommen ein bis drei Cent weniger pro Hühnerei“, sagt Riedel.

Finanzielle Einbußen sind das eine, das Tierwohl das andere. Den Hühnern, die seit Monaten eingesperrt sind, geht es nicht gut, sie wollen raus, sagt Eva-Maria Zachmann in Markersdorf. Die Aufzucht von Enten und Gänsen würde bei Zachmanns im Sommer beginnen. Aufgrund der Situation besteht jedoch Grund zur Sorge, dass gar keine Gössel und Entenküken schlüpfen werden. Außerdem müsse sich der Betrieb darauf einstellen, künftig größere Ställe für das Wassergeflügel bereitzuhalten, um auf solche Situationen vorbereitet zu sein, sagen Zachmanns.

Verkauf von Eiern verboten

In der Zwischenzeit ist die Vogelgrippe nicht nur ein Problem des Landkreises Görlitz. In einem Nutzgeflügelbestand bei Tylice in Polen, südlich von Zgorzelec, wurde der gefährliche Vogelgrippevirus H5N8 gefunden. „Es handelt sich um einen kleinen Betrieb mit 20 Tieren“, teilt Landratsamt-Sprecherin Marina Michel mit. Das Ganze hat Auswirkungen sowohl im Nachbarland, als auch diesseits der Grenze. Hierzulande gilt seit Dienstag eine neue sogenannte Restriktionszone. Diese befindet sich in dem schon geltenden „Wildvogelgeflügelpest-Beobachtungsgebiet“ Görlitzer Umland. Allerdings verschärfen sich hier nun noch einmal die Bedingungen. So dürfen beispielsweise weder Eier noch Geflügelfleisch verkauft werden.

Das Stadtgut Görlitz unterhält fünf Hühnerställe im Süden der Kreisstadt. Wie das Unternehmen mit der Vogelgrippe umgeht – unklar. Alle Auskunftsberechtigten seien derzeit im Urlaub, hieß es auf eine SZ-Nachfrage. Relativ entspannt sah das Ganze bisher Mario Steinert. „Wir machen erst einmal weiter wie bisher“, sagt der Chef des Bauernhofes in Diehsa. Er wolle sich über die aktuelle Entwicklung in Sachen Vogelgrippe informieren. „Dann schauen wir, wie es weitergeht“, sagt der Geflügelzüchter. Auf nochmalige Nachfrage am Donnerstag wollte sich der Unternehmer zum Thema Vogelgrippe nicht äußern, da Dringenderes zu erledigen sei. Der Verkauf laufe aber weiter, betont Steinert.

Das bestätigt Ramona Ladusch vom Bauernhof in Kreba-Neudorf. Sie bezieht regelmäßig Eier vom Geflügelhof in Diehsa. Jetzt gibt es nur noch die Sorte Bodenhaltung. Ihre Kunden akzeptieren das. Zwar sei die Vogelgrippe vielen bekannt, aber ein großes Gesprächsthema scheint sie nicht zu sein, so Ramona Laduschs Eindruck und: „Wir müssen mit der Situation umgehen und das Beste daraus machen.“

Görlitz unter Beobachtung

Unterdessen gab das Landratsamt Görlitz diese Woche weitere Beobachtungsgebiete bekannt. Die Vogelgrippe ist offensichtlich weiter auf dem Vormarsch. So wurde sie bei zwei toten Reihern in Oderwitz nachgewiesen. Und: Rund um Görlitz wird das Beobachtungsgebiet ausgeweitet. „Der Sperrbezirk Görlitz bleibt bestehen“, so Behördensprecherin Marina Michel. Das Beobachtungsgebiet „Görlitzer Umland“ umschließt nun auch den Berzdorfer See. Betroffen davon sind unter anderem Tauchritz, Hagenwerder, Deutsch-Ossig, Schönau-Berzdorf, Klein Neundorf, Jauernick-Buschbach. Die Seen im Norden des Landkreises, der Halbendorfer See oder der Bärwalder See sind bisher von den Regelungen nicht betroffen.

Neu eingerichtet wurde hingegen der Sperrbezirk Oderwitz. Er berührt unter anderem Spitzkunnersdorf, Mittelherwigsdorf, den Herrnhuter Ortsteil Ninive sowie das Gebiet von Ebersbach-Neugersdorf, Seifhennersdorf, Hainewalde. Das Beobachtungsgebiet „Oderwitz Umland“ umschließt westlich Ebersbach-Neugersdorf und Seifhennersdorf und erstreckt sich südlich bis an die tschechische und östlich bis an die polnische Grenze.

Der Sperrbezirk ,,Talsperre Quitzdorf“ bleibt bestehen, teilt das Görlitzer Landratsamt mit. Das Beobachtungsgebiet verschmelze westlich mit dem Beobachtungsgebiet „Talsperre Quitzdorf Umland und Olbasee“. Inzwischen hat auch der Landkreis Bautzen reagiert. Nach sieben toten Schwänen am Olbasee und einem toten Silberreiher bei Königswartha wurden dort Restriktionszonen eingerichtet. Betroffen im Kreis Görlitz ist davon der Ortsteil Weigersdorf in Hohendubrau. Weiter nördlich, im Lausitzer Seenland, ist der Sedlitzer See zum Sperrbezirk erklärt worden, der Beobachtungsbereich reicht bis auf den Geierswalder und den Partwitzer See.

In den Sperrbezirken gelten derweil strenge Regeln. Beim Betreten von Ställen gelten strenge Vorschriften. Das betrifft auch die Desinfektion von Fahrzeugen und Behältnissen. Hunde und Katzen dürfen nicht frei umherlaufen. Die Jagd auf Federwild ist verboten.

Vor diesem Hintergrund verstärken sich auch Zweifel und Forderungen der Geflügelhalter. Trotz Stallpflicht und Sicherheitsauflagen bricht die Vogelgrippe zunehmend in großen gewerblichen Geflügelbeständen mit Massentierhaltung aus, die normalerweise hermetisch abgeriegelt sind. Das Aktionsbündnis „Vogelfrei“ hat nachrecherchiert und die Fälle anhand der Orte Betrieben zugeordnet. Demnach haben sich bedeutend mehr Ausbrüche in gewerblichen Geflügelanlagen ereignet.

