Vogelgrippe auf dem Vormarsch Der Landkreis Görlitz hat weitere Beobachtungsgebiete festgelegt. Auch der Berzdorfer See ist nun betroffen.

Huhn hinter Gittern: Die Vogelgrippe macht um die Oberlausitz keinen Bogen, Federvieh muss im Stall bleiben. © dpa/dpaweb

Im Bioladen im Görlitzer Bahnhof gibt es noch die „guten“ Eier. Die vom Stadtgut. Von dort beziehen die Betreiber des Bioladens die Hühnerprodukte. Die es derzeit noch zu kaufen gibt, stammen aus der vergangenen Woche. Wie es weitergeht, steht allerdings in den Sternen. Denn: In einem Nutzgeflügelbestand bei Tylice in Polen, südlich von Zgorzelec, wurde der gefährliche Vogelgrippevirus H5N8 gefunden.

„Es handelt sich um einen kleinen Betrieb mit 20 Tieren“, teilt Landratsamt-Sprecherin Marina Michel mit. Das Ganze hat Auswirkungen sowohl im Nachbarland, als auch diesseits der Grenze. Hierzulande gilt seit Dienstag eine neue sogenannte Restriktionszone. Diese befindet sich in dem schon geltenden „Wildvogelgeflügelpest-Beobachtungsgebiet“ Görlitzer Umland. Allerdings verschärfen sich hier nun noch einmal die Bedingungen. So dürfen beispielsweise weder Eier noch Geflügelfleisch verkauft werden. Im Bioladen im Görlitzer Bahnhof sieht man das eher pragmatisch: „Wenn es keine Eier mehr gibt, können wir eben keine mehr verkaufen.“ Das Stadtgut Görlitz unterhält fünf Hühnerställe im Süden der Kreisstadt. Wie das Unternehmen mit der Vogelgrippe umgeht – unklar. Alle Auskunftsberechtigten seien derzeit im Urlaub, hieß es am Dienstag auf eine SZ-Nachfrage.

Relativ entspannt sieht Mario Steinert derzeit noch die Lage. „Wir machen erst einmal weiter wie bisher“, sagt der Chef des Bauernhofes in Diehsa. Er wolle sich erst einmal über die aktuelle Entwicklung in Sachen Vogelgrippe informieren. „Dann schauen wir, wie es weitergeht“, sagt der Geflügelzüchter. Der Verkauf laufe weiter.

Unterdessen gab das Landratsamt am Dienstagabend weitere Beobachtungsgebiete bekannt. Die Vogelgrippe ist offensichtlich auf dem Vormarsch. So wurde sie bei zwei toten Reihern in Oderwitz nachgewiesen . Und: Rund um Görlitz wird das Beobachtungsgebiet ausgeweitet. „Der Sperrbezirk Görlitz bleibt bestehen“. so Behördensprecherin Marina Michel. Das Beobachtungsgebiet „Görlitzer Umland“ umschließt nun auch den Berzdorfer See. Betroffen davon sind unter anderem Tauchritz, Hagenwerder, Deutsch-Ossig, Schönau-Berzdorf, Klein Neundorf, Jauernick-Buschbach. Neu eingerichtet wurde hingegen der Sperrbezirk Oderwitz. Er berührt, unter anderem Spitzkunnersdorf, Mittelherwigsdorf, den Herrnhuter Ortsteil Ninive sowie das Gebiet von Ebersbach-Neugersdorf, Seifhennersdorf, Hainewalde.. Das Beobachtungsgebiet „Oderwitz Umland“ umschließt westlich Ebersbach-Neugersdorf und Seifhennersdorf und erstreckt sich südlich bis an die tschechische und östlich bis an die polnische Grenze.

Der Sperrbezirk ,,Talsperre Quitzdorf„ bleibt bestehen, teilt das Görlitzer Landratsamt mit. Das Beobachtungsgebiet verschmelze westlich mit dem Beobachtungsgebiet „Talsperre Quitzdorf Umland und Olbasee. Inzwischen hat auch der Landkreis Bautzen reagiert. Nach sieben toten Schwänen am Olbasee und einem toten Silberreiher bei Königswartha wurden dort Restriktionszonen eingerichtet. Betroffen im Kreis Görlitz ist davon der Ortsteil Weigersdorf in Hohendubrau. In den Sperrbezirken gelten derweil strenge Regeln. Hunde und Katzendürfen beispielsweise nicht frei umherlaufen. Die Jagd auf Federwild ist verboten.

Hühnerhalter in der Region sehen die Entwicklung mit Sorge. „Laut EU dürfen die Betriebe Eier weiterhin zwölf Wochen lang als Produkte aus Freilandhaltung deklarieren und an den Handel liefern“, sagte der Geschäftsführer des Sächsischen Geflügelwirtschaftverbandes, Günther Drobisch. Diese Frist sei nun allerdings vielerorts abgelaufen.

