Vogelfreunde zählen Amsel und Drossel Am Freitag beginnt eine der größten wissenschaftlichen Mitmachaktionen. Im Winter wurden weniger Meisen gezählt.

Der Naturschutzbund Sachsen, kurz Nabu, ruft anlässlich der 13. Stunde der Gartenvögel zum Vogel-Zählen auf. Ab Freitag bis Sonntag sind Naturfreunde eingeladen, sich einen Platz im eigenen Garten oder in einem Park auszusuchen, um dort die gesichteten Vögel zu zählen. Genau 220 Vogelfreunde haben das im vergangenen Jahr in Mittelsachsen getan. Das Ergebnis: Der Haussperling ist der am häufigsten gesichtete Vogel des Frühjahrs 2016 gewesen. Gezählt wurde insgesamt in 143 Gärten und Parkanlagen. Fast 6 800 Vögel haben die Beobachter gesehen.

Zuletzt hatte der Nabu im Januar zur Stunde der Wintervögel aufgerufen. Die Zahlen brachten einen „mysteriösen Vogelschwund“ zum Vorschein. „Insbesondere bei allen heimischen Meisenarten, aber auch bei Kleiber oder Buntspecht, wurden ein Drittel oder sogar um die Hälfte weniger Vögel festgestellt als in den Vorjahren“, heißt es in einer Mitteilung des Nabu Sachsen. Ursache dafür könnte laut den Experten der milde Winter sein, der für weniger Zuzug gesorgt hat. Zudem sei im vergangenen Jahr auch die Brut bei vielen Arten wenig erfolgreich gewesen. Das wird sich auch auf die aktuelle Zählung auswirken. Setzt sich der Trend fort, wäre das, so die Nabu-Experten, Anlass zur Sorge.

Wer lieber in Gesellschaft zählen möchte, der hat dazu am Sonnabend gegen 10 Uhr auf dem Friedhof in Hartha die Gelegenheit. Klaus Friedrich und Wolfgang Pönisch warten dort auf die Vogelfreunde. Wichtig ist, dass die Ergebnisse bis zum 22. Mai dem Nabu gemeldet werden, erklärt Karsten Peterlein, Vogelexperte beim Nabu Leipzig. Möglich ist das im Internet sowie per Post mit dem Zählbogen des Naturschutzbundes an Nabu, Stunde der Gartenvögel, 10469 Berlin oder telefonisch unter der kostenfreien Rufnummer 0800 1157115 (13./14. Mai 10 bis 18 Uhr).

