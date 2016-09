Vogel macht den Ötzi Vor mehr als 5 000 Jahren starb Ötzi hoch den Bergen. Bis heute gibt sein Tod Rätsel auf. Der Film „Iceman“ entwirft eine Fiktion. Gerade wird mit prominenter Besetzung gedreht.

Wissenschaftler haben seinen Darminhalt erforscht, seine Fingernägel, seine mit Kohlenstaub eingebrannten Tattoos und sein Gebiss. Man weiß: Ötzi litt an Karies und Bandscheibenverschleiß, hatte eine Veranlagung zu Herz-Kreislaufproblemen und eine Laktose-Intoleranz. Er aß Fleisch vom Alpensteinbock, und er trug Leggings aus Ziegenleder. Aber warum rannte er vor 5300 Jahren in unwirtlicher Höhe in den Ötztaler Alpen herum? Wie starb er - und was war er für ein Mensch? Nichts ist bekannt über den Charakter, die Gedanken und Gefühle des Gletschermannes, dessen Fund vor 25 Jahren am Tisenjoch eine Weltsensation war.

In der internationalen Film-Koproduktion mit dem Arbeitstitel „Iceman – die Legende von Ötzi“ haucht ihm der Autor und Regisseur Felix Randau nun eine Lebensgeschichte ein, die in Südtirol, Österreich und Bayern gedreht wird. Ötzi heißt im Film Kelab, und gespielt wird er von Jürgen Vogel.

Die Story ist überschaubar: Kelab verlässt sein Dorf, um auf die Jagd zu gehen. Als er zurückkommt, ist die Siedlung gebrandschatzt, seine Frau Kisis (Susanne Wuest) und sein Sohn Rasop sind tot, das heilige Totem seiner Sippe ist gestohlen. Nur ein Säugling überlebt. Kelab nimmt ihn mit. Und schwört Rache.

Zumindest könnte es so gewesen sein. Randau hat für das Drehbuch genau recherchiert, es entstand unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Archäologischen Museum in Bozen, wo die verhutzelte schwarze Gletschermumie gut gekühlt und mit Wasser besprüht in einer dunklen Gruft für Schaulustige zu sehen ist.

Für Vogel, altersmäßig mit 48 Jahren im richtigen Ötzi-Alter, ist „es eine Traumrolle“. Er hat Bogenschießen gelernt, sich mit Kraft- und Ausdauertraining vorbereitet – und mit einer steinzeitlichen Paläo-Diät, die auf industriell hergestellte Lebensmittel verzichtet. Er passe physisch gut zu Ötzi: Wie der spätsteinzeitliche Mann sei er tätowiert; und auch Ötzi sei klein gewesen, etwa 1,60 Meter. „Ich bin ein bisschen größer (1,68 Meter). Wir versuchen, mich filmisch ein bisschen klein zu halten.“ Zwei Stunden muss er in die Maske, ehe er mit Kunsthaar, Lederkluft und einem angefertigten Gebiss als Ötzi dasteht – der unter Parodontose litt und einen kaputten Frontzahn hatte. Gedreht wurde unter anderem im Schnalstal in Südtirol, nur ein paar Kilometer von der Fundstelle Ötzis entfernt. Im Film wird nicht viel geredet, vorwiegend sind es Wort- und Satzfetzen. Die Szenen in den spektakulären Berg- und Gletscherlandschaften sollen für sich sprechen. Soweit bisher absehbar ist: Es verspricht ein archaisches Drama zu werden, mit großen Bildern und vielen Gefühlen. Happy End? Bleibt noch offen. (dpa/SZ)

Kinostart ist im Winter 2017 /2018

