Vogel glänzt bei Heim-EM Olympiasiegerin Kristina Vogel hat bei den Bahnrad-Europameisterschaften die erhofften Medaillen gewonnen. Gold im Keirin tröstete die Sprinterin über den verpassten Auftakterfolg hinweg.

Kristina Vogel jubelt nach dem Sieg im Keirin-Rennen bei der Bahnrad-Europameisterschaft auf dem Velodrom in Berlin. © dpa

Im Überschwang der Gefühle ging Kristina Vogel einen Pakt mit dem Tour-Teufel ein. Beflügelt vom Gewinn der ersten Goldmedaille bei der Bahnrad-EM in Berlin riss die Weltmeisterin den Dreizack des Kult-Maskottchens der Frankreich-Rundfahrt an sich und drehte mit der Requisite bewaffnet die wohlverdiente Ehrenrunde. „Das hat Spaß gemacht, ich war in Partylaune. Da habe ich erst einmal gezeigt, wer hier Herr im Ring ist“, sagte Vogel nach dem Sieg im Keirin.

Dass die 26-Jährige auch ein Jahr nach den erfolgreichen Olympischen Spielen in Rio de Janeiro zur absoluten Weltspitze auf dem Holz-Oval zählt, hatte sie im Berliner Velodrom eindrucksvoll unter Beweis gestellt. An der Seite von Miriam Welte (Kaiserslautern) und Pauline Grabosch (Erfurt) gewann Vogel Silber im Teamsprint, ehe sie im Keirin souverän triumphierte und am Sonntag im Sprint um eine weitere Medaille kämpfte.

„Ich habe meinen Plan erfüllt. Die goldene Medaille, die ich wollte, habe ich geholt“, sagte Vogel. Besonders in den Einzeldisziplinen brillierte die Erfurterin. Vogel fuhr technisch stark, taktisch klug und war mit schier unerschöpflichen Kraftreserven ausgestattet - bereits zu Saisonbeginn präsentierte sie sich in Topform. „Es passt“, sagte Vogel, die die große Erwartungshaltung als „Chance und nicht als Last“ gesehen hatte.

Vogel wirkte gelöst und zufrieden, der Frust der vergangenen Wochen schien verflogen zu sein. Und doch hatte die Angriffspose, mit der sie nach dem Gold-Triumph die Spielzeugwaffe spazieren fuhr, Symbolcharakter.

Schonungslos und offensiv hatte Vogel im Vorfeld der EM ihren Unmut über den Abgang ihres langjährigen Heimtrainers Tim Zühlke nach China zum Ausdruck gebracht und die von ihr empfundenen Missstände im deutschen Spitzensport angeprangert.

Zumindest am Thüringer Olympiastützpunkt entwickelten sich die Dinge zuletzt offenbar zu ihrer Zufriedenheit. Dem Vernehmen nach übernimmt ab Dezember der 27-jährige Niederländer Anner Miedema den Posten Zühlkes. „Ich kenne ihn nicht persönlich, aber die Ideen, die er hat, taugen mir ganz gut“, sagte Vogel, die in die Entscheidungsfindung eingebunden gewesen sei.

Wie bei Vogel herrschte auch beim Bund Deutscher Radfahrer (BDR) Zufriedenheit. Der Verband, der an gleicher Stelle 2018 einen Weltcup sowie 2020 die WM ausrichtet, jubelte bereits vor dem Schlusstag über zehn Medaillen, drei davon in den olympischen Disziplinen. Das gesteckte Ziel von „vier bis sieben“ Medaillen hatte der BDR schon am Samstag übertroffen.

Neben Vogel waren die Sprinterinnen Welte und Grabosch sowie Joachim Eilers (Chemnitz) mit jeweils zwei Silbermedaillen die erfolgreichsten BDR-Athleten. (dpa)

