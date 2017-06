Vögele-Nachfolge noch immer unklar Wer folgt auf den Modehändler in der Elbgalerie? Drei Ketten buhlen um die frei werdenden Quadratmeter.

Blick in die Elbgalerie in Riesa. © Archiv/Sebastian Schultz

Längst kündigt ein Aufsteller die Schließung der Vögele-Filiale in der Elbgalerie an, doch wie es nach dem 30. Juni mit dem Ladenlokal weitergeht, ist weiterhin unklar. Nachdem sich Vögele vollständig vom deutschen Markt zurückziehen wird, kommen insgesamt drei Nachfolger infrage, die die 280 Filialen unter sich aufteilen wollen: Tedi, Woolworth und Kik. Wer welchen Standort erhält, darüber wird seit Monaten verhandelt.

Wie eine Sprecherin des Textilhändlers Kik auf SZ-Anfrage mitteilte, seien die Verhandlungen „noch nicht final abgeschlossen“. So lange könne noch nicht final mitgeteilt werden, welche Filialen beispielsweise Kik übernehmen wird. Allzu lange soll es aber nicht mehr dauern, bis Klarheit herrscht: „Wir gehen derzeit davon aus, dass die Standorte zum 1. Juli unsererseits übernommen werden können“, so die Sprecherin. Spätestens dann steht also fest, was mit dem Ladenlokal passieren wird. (SZ/stl)

