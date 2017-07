Vodafone-Büros werden Wohnungen Nach dem Auszug des Unternehmens wird im Gebäude „Vier Jahreszeiten“ umgebaut.

© Symbolfoto/A. Müller

47 Wohnungen mit ein bis vier Zimmern sollen in der Meißner Straße 79 an der Ecke zur Hauptstraße entstehen. Das gibt die Stadt in ihrer Publikation „Radebeul macht Dampf“ bekannt. Das Gebäude, in dem bis vor Kurzem das Kommunikationsunternehmen Vodafone eine Niederlassung hatte, werde umgebaut.

Die Eigentümer wollen die drei Obergeschosse künftig als Wohnraum nutzen, heißt es von der Stadt. Eine Marktanalyse habe ergeben, dass Büros an diesem Standort nicht gebraucht werden. Die meisten Wohnungen sollen eine Terrasse oder einen Balkon bekommen, ausgenommen jene, die in Richtung Meißner Straße liegen.

Ein Fahrstuhl ist im Haus bereits vorhanden, auch die Wohnungen sollen mit schwellenlosen Zugängen und Duschen barrierefrei gebaut werden. Geplant sei außerdem ein Lüftungssystem in allen Wohnungen, das den Bewohnern die Wahl lässt, ob sie das Fenster öffnen oder eine Belüftungsanlage einschalten wollen.

Die Mieten würden je nach Größe zwischen 6,50 Euro und neun Euro liegen, so die Stadt. Voraussichtlich im September könnten Interessenten eine Musterwohnung besichtigen. Die Wohnungen sollen später über ein Vermietungsbüro vergeben werden, das derzeit noch nicht feststehe.

Vodafone hatte im April seine Niederlassung im Gebäude „Vier Jahreszeiten“ geschlossen. Neuer Standpunkt ist jetzt die Königsbrücker Straße in Dresden. Dadurch hat Radebeul 100 Arbeitsplätze an die Landeshauptstadt verloren. Die Niederlassung Ost des Unternehmens ist für die gesamte Region von Thüringen und Sachsen bis zur Ostsee zuständig. An der Meißner Straße in Radebeul bleibt lediglich das Vodafone-Geschäft bestehen.

zur Startseite