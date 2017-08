Vize-Landrat zeigt sich selbst an Udo Witschas, erster Beigeordneter im Landratsamt Bautzen, will mit einem Disziplinarverfahren Vorwürfe entkräften. Seine Kritiker sind irritiert.

Udo Witschas strebt gegen sich selbst ein Disziplinarverfahren an. © Uwe Soeder

Wegen der Vorwürfe um seine engen Kontakte zu dem Rechtsextremisten Marco Wruck geht Vize-Landrat Udo Witschas (CDU) jetzt in die Offensive. Der Beigeordnete strebt ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst an und hofft damit, die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen entkräften zu können. Nach Informationen aus dem Landratsamt war das Verfahren am Dienstag bei der dafür zuständigen Landesdirektion in Dresden beantragt worden.

Nach den Enthüllungen der vertraulichen Kurznachrichten zwischen Udo Witschas und Marco Wruck hatte sich der erste Beigeordnete für die entstandenen Irritationen zwar entschuldigt. Auf die Frage, ob es darüber hinaus Untersuchungen über mögliche dienstrechtliche Verfehlungen geben würde, hatte Bautzens Landrat Michael Harig (CDU) Anfang vergangener Woche allerdings noch geschwiegen. In einer ersten Reaktion auf die Vorkommnisse hatte er seinem Stellvertreter lediglich die Zuständigkeit fürs Ausländeramt entzogen.

Dienstverhältnis betroffen

Doch nun sehen sich die Verantwortlichen offenbar im Zugzwang. Dass jetzt, eine Woche später, doch die Einleitung eines Disziplinarverfahrens in Betracht gezogen wird, ist laut Landrat Michael Harig neuesten Entwicklungen geschuldet. Der Chef der Kreisverwaltung verweist auf verschiedene Anträge, die SPD, Grüne und Linke in den vergangenen Tagen angekündigt hatten. Diese würden das Dienstverhältnis zwischen Udo Witschas und des Kreises sowie die innere Organisation des Landratsamts direkt betreffen. „Um die Ansinnen abzuwehren, ist es erforderlich, festzustellen, ob es juristisch belegbare Dienstpflichtverletzungen gegeben hat“, erklärt Landrat Michael Harig die Bestrebungen.

Welche Anträge von SPD, Grünen und Linken konkret gemeint sind, ließ Michael Harig in seiner Stellungnahme auf SZ-Anfrage offen. Ohnehin hatten die konkreten Papiere noch nicht vorgelegen. Der Landrat verweist auf das vorab in Pressemitteilungen der Parteien angekündigte Vorgehen. Demnach streben Sozialdemokraten, Grüne und Linke auf einem Sonderkreistag die Abberufung des Beigeordneten an – und fordern, falls sie mit diesem Antrag scheitern, die Degradierung zum zweiten Beigeordneten sowie die Entziehung des Jugendamts aus dem Geschäftsbereich von Udo Witschas. Freie Wähler und FDP hatten unterdessen weitere Aufklärung gefordert. Die Fraktion der Liberalen hatte sich deshalb explizit für eine „rechtsaufsichtliche Untersuchung“ ausgesprochen.

SPD-Fraktionschef verwundert

Bei dem Chef der gemeinsamen Fraktion von SPD und Grünen, Gerhard Lemm, stößt der jüngste Vorstoß aus dem Landratsamt jedoch eher auf Verwunderung. Dass es eine disziplinarische Untersuchung zu den Vorgängen geben muss, um zu prüfen, ob Udo Witschas verwaltungsrechtliche Fehler gemacht hat, sei aus seiner Sicht eine Selbstverständlichkeit. Aber: Das Disziplinarrecht sei eben in erster Linie für Verfehlungen von Beamten gedacht. „Herr Witschas muss sich als gewählter Kommunalbeamter aber auch politisch verantworten“, so Gerhard Lemm. Mögliche Verfehlungen im Dienstrecht und die politische Verantwortung seien in diesem Fall zwei ganz unterschiedliche Dinge: „Bei einer Abberufung bedarf es ausdrücklich keiner disziplinarischen Fragestellung. Hier geht es um ein zerrüttetes Vertrauensverhältnis.“

Angesichts der Inhalte des Chats und der für SPD, Grüne und Linke nicht nachvollziehbaren Erklärungsversuche hatten Vertreter der Fraktionen in den vergangenen Tagen mehrfach erklärt, dass für sie Udo Witschas nicht mehr tragbar sei. Die Fraktion der CDU hat sich am Dienstag indes noch einmal demonstrativ hinter den Vize-Landrat gestellt. „Wir stehen uneingeschränkt zum ersten Beigeordneten Udo Witschas“, erklärt Fraktionschef Matthias Grahl. Die Union lehne es ab, bis zum Abschluss des Disziplinarverfahrens über weitergehende Anträge und Konsequenzen zu entscheiden. Zugleich gehen die CDU-Kreisräte davon aus, „dass Dienstpflichtverletzungen nicht festgestellt werden.“

CDU zu Aussprache bereit

Der von den anderen Fraktionen geforderten Sondersitzung des Kreistags wollen sich die Christdemokraten nicht versperren. Die CDU wolle sich offen der Aussprache zu den gegen Udo Witschas vorgetragenen Vorwürfen stellen, so Matthias Grahl. Wann die Sondersitzung in Bautzen über die Bühne gehen wird, ist allerdings noch offen.

Gerhard Lemm erklärte, dass der Antrag auf die Sitzung am Dienstagnachmittag eingereicht worden sei. Als möglicher Termin gilt der 11. oder 18. September. Unklar ist zudem, wann die Ergebnisse des möglichen Disziplinarverfahrens vorliegen werden. Dazu, so erklärt Bautzens Landrat Michael Harig, gebe es keine Erfahrungswerte, die sich heranziehen lassen.

