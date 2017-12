Vize-Bürgermeister kritisiert Straßenbaubehörde Bis Jahresende wollte das Amt den Verlauf der Umgehungsstraße vorlegen. Dass das nicht passiert ist, passt nicht jedem.

Strehlas Vize-Bürgermeister Reimar Kalkhof (im Jackett am linken Bildrand), Lasuv-Niederlassungsleiter Holger Wohsmann (Mitte) und Strehlas Stadtchef Jörg Jeromin (FWG) im April dieses Jahres bei der Info-Veranstaltung des Lasuv zur Ortsumgehung in Strehla. © Eric Weser/Archiv

Strehla. Der stellvertretende Stadtchef von Strehla, Reimar Kalkhof, hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) kritisiert. Im Stadtrat diese Woche sagte der CDU-Fraktionär und Befürworter der B-182-Umfahrung, er vermisse den Plan , den die Behörde den Strehlaern bei einer Informationsveranstaltung im April 2017 versprochen habe. Es sei schade, dass der Trassenverlauf für die Umgehungsstraße nicht vorliege, so Kalkhof. „Wir wurden vom Landesamt mit ziemlicher Überzeugungskraft informiert, dass das bis Jahresende erledigt ist.“ Viele Strehlaer hätten die Zusage als verbindlich angesehen und würden nun kurz vorm Jahreswechsel nachfragen, warum keine Planungen vorliegen. Als Stadtrat fehlten ihm darauf die Antworten, so Kalkhof.

Nach dem Grund gefragt, verwies das Lasuv am Donnerstag auf seine früheren Stellungnahmen zum Thema. Demnach ist der Abschluss der planerischen Voruntersuchung bis Ende Dezember vorgesehen. Die Behörde will ihre Pläne für die Strehlaer Ortsumgehung im ersten Quartal 2018 in die Öffentlichkeit bringen.

Dass die erste Plan-Veröffentlichung letztlich etwas länger auf sich warten lässt, als erwartet, damit kann ein anderer Stadtrat und Befürworter der Strehlaer Umgehung unterdessen durchaus leben. „Ich finde, wir liegen im grünen Bereich“, sagt Hans-Jürgen Grübler, seines Zeichens auch Chef des Vereins VFLS, der sich für die Strehlaer Umfahrung einsetzt. Angesichts der Komplexität des Vorhabens sei eine solche Verzögerung vertretbar, so Hans-Jürgen Grübler. (SZ/ewe)

