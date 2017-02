Vitamin E im Frottee Forscher haben für die Großschönauer Textilfirma Frottana eine neue Faser entwickelt. Und es gibt noch andere Neuigkeiten.

Lenka Nemeckova arbeitet bei Frottana in Großschönau in der Weberei, wo seit vergangenem Jahr 30 neue Webstühle stehen. © Sampedro

Erst wenige Monate sind Frottanas Webstühle alt. Alle 30 in der Weberei sind neu und die alten bereits verkauft. 3,5 Millionen Euro hat das Großschönauer Textilunternehmen im vergangenen Jahr in die neuen Webstühle investiert. Und sie machen sich bereits bezahlt. „Unser Projekt ist sehr gut angelaufen“, sagt Geschäftsführer Matthias Kretzschmer. Mit Projekt meint er: Das Unternehmen will noch leistungsstärker und energieeffizienter werden. Und dazu tragen die neuen Webstühle bei. Sie bringen Frottana nicht nur eine Leistungssteigerung von zehn Prozent, sondern auch eine noch bessere Gewebequalität. Seit die Maschinen laufen, spart der Textilbetrieb 15 Prozent seiner Stromkosten ein. „Das sind immerhin 150 Megawattstunden im Jahr“, schildert Matthias Kretzschmer.

„Sächsische Unternehmen zeigen, wie Energieeffizienz geht“, berichtete erst vor wenigen Tagen die Sächsische Energieagentur Saena GmbH, deren Aufsichtsratsvorsitzender Staatsminister Martin Dulig ist. Zu den 14 sächsischen Firmen, die von Saena als positive Beispiele für energieeffiziente Produktionsbetriebe genannt werden, gehört auch die Möve Frottana Textil GmbH & Co. KG in Großschönau mit ihren 220 Mitarbeitern und 20 Auszubildenden.

„Mit der Entwicklung des Projektes sind wir recht zufrieden“, sagt der Geschäftsführer. Hierzu gehören nicht nur die neuen Webstühle. In den vergangenen zehn Jahren sind über 20 Millionen Euro in den Standort investiert worden. Nachhaltig setzt das Unternehmen dabei auch auf erneuerbare Energien. Mit der Inbetriebnahme eines Blockheizkraftwerkes vor zwei Jahren und drei Solaranlagen erzeugt Frottana mittlerweile ein Drittel seines Strombedarfes umweltschonend selbst. Und Frottana will 2017 sein Projekt erfolgreich fortsetzen. Zwei neue Veredlungsmaschinen werden gekauft. Mit den Färbeanlagen wendet der Textilbetrieb im Sommer eine neue Technologie in diesem Bereich an. „Damit haben wir auch eine sehr wirtschaftliche Veredlung in unserer Produktion“, sagt Matthias Kretzschmer. Mit dieser Technik kann noch einmal 30 Prozent des Energieaufwandes und der Chemie – die in der Veredlung notwendig sind – eingespart werden. Und es bringt auch eine 15-prozentige Leistungssteigerung. Frottana investiert eine halbe Million Euro dafür.

Und das Unternehmen bietet in diesem Jahr mit dem „bath & beauty“-Programm ein Novum an, verrät der Geschäftsführer. Die Faser für diese Kollektion wurde mit Hautexperten der Kosmetikmarke Biotherm und in Kooperation mit einem Thüringer Forschungsinstitut entwickelt. Herausgekommen ist eine innovative Kombination von hochwertigem Frottier mit hochpflegendem Vitamin E. Dieses wird direkt in die Garnfaser eingeschleust. So entsteht ein seidig glänzendes weiches Gewebe, das angenehm auf die Haut wirken soll. „Diese Vitamin-E-Faser ist eine absolute Neuheit. Sie verbessert den Feuchtigkeitszustand und die Regenerierung der Haut“, schwärmt Matthias Kretzschmer. Die Vermarktungskampagne ist gestartet.

Ungeachtet dessen läuft die bisher erfolgreiche Produktpalette weiter. Der meiste Umsatz wird bei Frottana mit dem Super-Wuschel-Programm erzielt. Durch eine Weiterentwicklung der Veredlungstechnologie und des größeren Gewichts sind jetzt die Handtücher und Co. noch wuscheliger und das kommt beim Kunden an. Derzeit werden hier jährlich unter anderem etwa fünf Millionen Handtücher und 60 000 Bademäntel hergestellt.

Gleichzeitig forciert der Textilbetrieb erfolgreich seine Expansionspläne. In Deutschland hat Frottana beispielsweise Shop-in-Shop-Systeme bei Karstadt und Kaufhof. 30 eigene Verkaufsläden des Oberlausitzer Textilbetriebes – sogenannte Möve-Stores – gibt es in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und Frankreich, die und um einige Standorte erweitert werden.

Nach den neuen Möve-Stores-Geschäften bei Leipzig und Bad Münstereifel 2016 kommen nun in diesem Jahr noch zwei in Rostock und Wilhelmshaven hinzu. „Mit unserer Kollektion an Frottiertüchern, Badvorlegern und Bademänteln sowie Accessoires können wir den Kunden darin einen repräsentativen Eindruck von unserer umfangreichen Produktpalette vermitteln“, sagt Matthias Kretzschmer.

Forciert soll zudem der Fabrikverkauf in Großschönau werden. Neben Möve- und Frottana-Waren gibt es hier Weimarer Porzellan, Schiesser und Fashion-Oberbekleidung für Damen und Herren, wobei alle Erzeugnisse mit 30 bis 50 Prozent Preisreduzierung angeboten werden. Am 16. Februar 2017 erweitert Frottana sein Fabrikverkaufscenter in Großschönau mit einem „Mac-Outlet“ für Damen- und Herrenmode.

