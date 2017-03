Vital-Messe pausiert im nächsten Jahr

Rund 12 000 Besucher kamen an den vergangenen drei Tagen in die Dresdner Messe, um sich auf der „Aktiv und Vital“ über neue Angebote in Bereichen wie Ernährung, Sport, Naturkosmetik, alternative Therapien und Wellness zu informieren. Messe-Chef Ulrich Finger rechnete mit 10 000 Gästen und freut sich, dass der Zuspruch sogar etwas größer war. „Daher gibt es auf jeden Fall eine Fortsetzung der Messe, auch wenn wir 2018 pausieren.“ Grund dafür ist ein internationaler Großkongress, der im kommenden Jahr an jenem Wochenende in der Messe stattfindet.

Absoluter Besuchermagnet war in diesem Jahr die Surfanlage „Wavesurfer“ des Wild-East-Teams, auf der sich auch Ungeübte unter den Augen von Experten beim Wellenreiten ausprobieren konnten. Eigens dafür wurde in der Messehalle ein großes Wasserbecken aufgebaut. Zudem testeten zahlreiche Besucher die Kletterwand und ein Tauchbecken. Die nächste Aktiv-Messe im Ostragehege findet vom 15. bis 17. März 2019 statt. (SZ/noa)

