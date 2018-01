Visionen gesucht

Der Findlingspark Nochten. Auch eine Form der Landnutzung, eine besonders ansprechende noch dazu. Weitere innovative Ideen für den ländlichen Raum in Ostsachsen sollen im Rahmen eines vom Bund finanzierten Forschungsprojekts entwickelt werden.Foto: André Schulze (Archiv) © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Wie sich der ländliche Raum nachhaltig entwickeln könnte, darum geht es in dem Projekt „Innovaland“. 22 Wissenschaftler der Universität Göttingen wollen in ausgewählten Regionen den Ist-Zustand analysieren und gemeinsam mit Landwirten, Kommunen und anderen Partnern Konzepte entwickeln zur „lokalen Innovation für regionale Landnutzung“. Aber nicht nur das: Während der Projektdauer von fünf Jahren sollen die Ideen auch praktisch ausprobiert und umgesetzt werden.

Für das Projekt wählten sie Regionen in Hessen und Sachsen aus. Im Freistaat sind dies das Erzgebirge, das Vogtland und Ost-sachsen. Für Letzteres habe man sich wegen der Tagebaulandschaften und der damit verbundenen Herausforderung, dem Tagebau Natur und Kulturland folgen zu lassen, entschieden, so Denis Kupsch. Ökonomische und soziale Aspekte hätten ebenso eine Rolle gespielt wie die Tatsache, dass in der Region Ostsachsen wenig Geld ankommt, so der Projektkoordinator aus Göttingen. Jetzt wurde das Projekt im Dorfgemeinschaftszentrum Boxberg vorgestellt. Von den drei Veranstaltungen in Sachsen war es die mit den meisten Teilnehmern.

Ein Ziel von „Innovaland“ ist die Erhöhung der kommunalen Wertschöpfung. Die Projektgruppe der Uni sammelt Daten und stellt diese den Landwirten und Kommunen, wissenschaftlich aufbereitet, zur Verfügung. Experten beraten zu Bioenergie, der europäischen Wasserrahmenrichtlinie und zum Ökotourismus. „In Kreativwerkstätten wollen wir Visionen entwickeln“, gibt Denis Kupsch die Richtung vor. Geplant sind Workshops ebenso wie feldbiologische Erhebungen. Mit deren Ergebnissen sollen Landwirte motiviert werden, stärker auf den Artenschutz zu achten. Dafür soll es auch einen finanziellen Anreiz geben. Auf einer digitalen Plattform will man regionale Erzeuger und Verbraucher zusammenbringen. Kurzum, mit dem Projekt „Innovaland“ soll das Bewusstsein gestärkt werden, dass Landwirtschaft mehr tut, als nur Lebensmittel bereitzustellen. Die Bezahlung ihrer Leistungen für das Ökosystem aber sei viel zu kompliziert und bedürfe weniger bürokratischer Zahlungsmechanismen, so der Projektkoordinator.

Der Rietschener Bürgermeister Ralf Brehmer sieht in dem Projekt die Chance für ein Bioenergiekonzept. Die Grundschule in Daubitz und das Feuerwehrgerätehaus werden bereits mit Energie aus einer Biogasanlage beheizt. Das hat die Gemeinde nun auch für Objekte in Rietschen vor. Dafür nötig wäre eine zweite Anlage. „Wir brauchen vernünftige technische Lösungen, um einheimische nachwachsende Rohstoffe sinnvoll zu Wärme zu machen, und das preiswerter als jetzt“, sagt er. Damit wären kleine Kreisläufe zu schaffen, so Ralf Brehmer. Er könnte sich eine Kooperation mit anderen Landwirten und Kommunen vorstellen, etwa mit Ortsteilen der Gemeinde Boxberg.

Deren Bürgermeister Achim Junker freut sich über das große Interesse an der Veranstaltung. Boxberg hat mit 200 Kilometern Gräben an Gewässern zweiter Ordnung „eine große Aufgabe zu stemmen“, erklärt er. Für ein Konzept, wie man die Sanierung dieser Gräben angeht, wäre Unterstützung von Experten hilfreich. Die Gewässer zweiter Ordnung sind in der Gemeinde Malschwitz ebenfalls ein ständiges Thema. Dort sucht man außerdem nach Ideen, einen ehemaligen Landwirtschaftsbetrieb touristisch zu nutzen. Bürgermeister Matthias Seidel hofft, mit Begleitung der Uni die Pläne vorantreiben und Fördermittel beantragen zu können. Boxberg und Malschwitz sind Nachbargemeinden im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft. Eine Zusammenarbeit darüber hinaus, so die Bürgermeister übereinstimmend, gebe es aber kaum. Den Hauptgrund dafür sieht Matthias Seidel in der Landkreisgrenze als einer imaginären Linie; Achim Junker führt die Zugehörigkeit zu verschiedenen Verbänden ins Feld – wie dem Zweckverband Lausitzer Seenland. In dem Projekt zur regionalen Landnutzung könnte der Planungsbedarf der Kommunen eingebunden werden, stellt Denis Kupsch in Aussicht. „Aber wir können den Gemeinden nicht komplett die Arbeit abnehmen“, erklärt er. Auch die direkte Auszahlung von Fördermitteln an die Gemeinden sei nicht möglich.

Auf die Ausschreibung des Bundesforschungsministeriums „Agrarsysteme der Zukunft“ wurden 400 Projekte eingereicht, 40 davon kamen in die nächste Runde. Im zweiten Halbjahr fällt die Entscheidung, welche vier über die nächsten fünf Jahre mit jeweils fünf Millionen Euro gefördert werden. Heißer Projektstart wäre 2019. Denis Kupsch ist zuversichtlich. Während die meisten anderen Projekte für eine „nachhaltige, ressourceneffiziente und anpassungsfähige Agrarproduktion“ technischer Art sind, stellen die Wissenschaftler der Uni Göttingen die Menschen im ländlichen Raum in den Mittelpunkt ihrer Betrachtung. Sollte es „Innovaland“ dennoch nicht in die Endauswahl schaffen, bestehe die Möglichkeit, andere Fördertöpfe anzuzapfen. Von daher wären die Vorarbeiten nicht umsonst, so der Ökologe. Bis 28. Februar können Kommunen, Landwirte und Verbände ihre Mitarbeit anmelden.

