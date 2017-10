Virtueller Wohnungsrundgang Im Vodafone-Haus wird zwar noch gebaut. Aber man kann trotzdem schon erleben, wie die Wohnungen aussehen, die dort entstehen.

Die echten Wohnungen im ehemaligen Vodafone-Bürogebäudes an der Meißner Straße sollen im zweiten Quartal 2018 fertig werden.

Eine weiße Couch steht auf dem hellen Laminatfußboden. Dahinter eine moderne Küchenzeile mit grauer Arbeitsplatte. Weiße Essstühle mit roten Kissen daneben. Durch eine Glastür fällt der Blick über den Balkon nach draußen. Im Hintergrund sind die Weinberge und das Spitzhaus zu sehen. Dreht man sich um, geht es in den Flur und von dort ins Schlafzimmer, Arbeitszimmer und Bad. Weiße und dunkelblaue Fliesen gibt es dort.

Eine ebenerdige Dusche. Das alles kann man im ehemaligen Vodafone-Haus in der Meißner Straße 79 an der Ecke zur Hauptstraße schon erleben. Obwohl es dort in Wirklichkeit noch noch gar nicht viel zu sehen gibt. Eine Virtual-Reality-Brille macht es möglich. Mit ihr auf dem Kopf ist ein Rundgang durch eine Wohnung möglich, die eigentlich gerade erst entsteht.

Das Gebäude hat seit 2016 einen neuen Eigentümer. Der Dresdner Investor lässt derzeit die alten Büros zu Wohnungen umbauen. Über dem Erdgeschoss entstehen insgesamt 47 Wohnungen mit einer Fläche zwischen 30 und 139 Quadratmetern. Vodafone war im April aus dem Gebäude ausgezogen und hatte seine Niederlassung für Ostdeutschland von Radebeul nach Dresden verlegt.

Ohne Brille sieht es im Haus wie auf einer ganz normalen Baustelle aus. Handwerker huschen vorbei, der Boden ist staubig und Zwischenwände fehlen noch. „Die wenigsten Leute können sich vorstellen, wie es fertig einmal aussehen wird“, sagt Gabriele Jaeger-Kozka vom Immobilienbüro Pentagon, das die neuen Wohnungen in Radebeul-Ost vermittelt. Deshalb hat sie sich die Sache mit den virtuellen Rundgängen überlegt. Damit Wohnungsinteressenten schon einen konkreten Eindruck bekommen.

Entwickelt wurde der 3-D-Rundgang vom Dresdner Kreativnetzwerk alekiwi-mania und dem 3-D-Studio von Franziska von Breitenbuch. Sie ist darauf spezialisiert, Dinge darzustellen, die noch nicht existieren. Knapp eine Woche hat sie am virtuellen Rundgang durch die Wohnung im Vodafone-Haus gearbeitet. Möbel, Bilder, Lampen – alles ist schon drinnen. Natürlich nur beispielhaft. Denn die zukünftigen Mieter bringen später ihre eigene Ausstattung mit. Manch einer will aber, bevor er sich für eine Wohnung entscheidet, schon unbedingt sehen, wie seine Möbel dort wirken. Franziska von Breitenbuch kann dann auf Wunsch zum Beispiel einen bestimmten Schrank in ihre Präsentationen einbauen.

Die echten Wohnungen sollen im zweiten Quartal 2018 fertig werden, sagt Gabriele Jaeger-Kozka. Das Gebäude wurde für den Umbau seit Juni komplett entkernt. Denn die alten Bürostrukturen waren für die neuen Wohnungen nicht mehr brauchbar. Sämtliche nicht tragenden Wände haben die Arbeiter entfernt, ebenso wie die alten Toiletten. Nur das Treppenhaus bleibt so, wie es war. Die meisten Wohnungen bekommen einen Balkon oder eine Dachterrasse. Für Senioren und Menschen mit Behinderung plant der Investor einen barrierefreien Zugang mit Lift.

Aber auch auf junge Familien hofft der Eigentümer. Weil es um das Haus herum keine freien Flächen gibt, möchte er einen Indoor-Spielplatz für die Kinder der Mieter im Erdgeschoss einbauen. Auch mit Parkplätzen sieht es in der Nähe nicht gut aus. Deshalb gehören zu den Wohnungen Stellplätze in der hauseigenen Tiefgarage. Das leerstehende Geschäft im Erdgeschoss soll ebenfalls wieder bezogen werden.

