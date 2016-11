Virtuelle Kämpfe zur Glühweihnacht Der Riesaer Ortsteil Oelsitz ist ein Schauplatz im Computerspiel Pokémon Go. Eine seltsame Verbindung, die nun gefeiert werden soll.

Matthias Jung mit seinem Smartphone vor der Oelsitzer Mühle. Dort befindet sich eine virtuelle Kampfarena. Vielleicht werden dort auch zur Glühweihnacht Kämpfe ausgetragen. © Sebastian Schultz

Pokémon Go – was ist das? Und was hat das mit der 13. Glühweihnacht am 2. Dezember in Oelsitz zu tun? Matthias Jung vom Oelsitzer Förderverein sagt: „Ich finde es ganz witzig, dass sich eine traditionelle Sache wie die Glühweihnacht mit einer neuartigen an diesem Ort verbindet.“

Aber was ist nun Pokémon Go? Es ist ein Computerspiel für Smartphones oder Tablets. Doch anders als bei anderen Spielen kann man Pokémon Go nicht vorm heimischen Computer spielen, sondern muss raus gehen – raus in die reale Welt. Man läuft mit seinem Smartphone durch die Gegend und schaut dabei durch die Kamera auf die reale Welt. Dabei kann man dann sogenannte Pokémon-Figuren finden und einsammeln. Diese haben verschiedene Eigenschaften. Vergleichbar ist das etwa mit Quartettkarten mit schnellen Autos. Der Spieler mit dem besseren Auto auf seiner Karte gewinnt die Karte seines Gegners. In der virtuellen Welt finde man die Pokémon-Karten an den „Pokéstops“, erläutert Jung. Und ein solcher Stopp befinde sich auf dem Oelsitzer Dorfplatz. Wie und warum, weiß er nicht. Es ist auch nicht der einzige Oelsitzer Schauplatz dieser Art in dem weltweit verbreiteten Spiel – von New York über Berlin bis nach Oelsitz. Vor der Mühle stehe sogar eine virtuelle Pokémon-Arena – ein Ort, an dem die Kämpfe zwischen den eingesammelten Figuren ausgetragen werden. „Zweimal habe ich schon Leute dort stehen sehen“, erzählt Jung. Von den virtuellen Pokémon-Plätzen erfahren habe er von seinem Sohn.

Das weihnachtliche Dorffest startet am Freitag um 18 Uhr auf dem Dorfplatz. Neben Livemusik, Bratwurst und Glühwein wird auch der Nikolaus vorbei schauen. „Auch in diesem Jahr bringt er kleine Geschenke für die Kinder mit“, verrät Matthias Jung. Bei schlechtem Wetter stehe auch die Mühle zur Verfügung.

Auch wenn einige Dorfbewohner die Verbindung des Computerspiels mit der Glühweihnacht etwas seltsam finden: Matthias Jung gefällt die Idee. Denn die Pokémon-Arena locke junge Menschen an Orte, die sie ansonsten nie besucht hätten – vielleicht auch zur Glühweihnacht.

