Villachefin und Stadtrat vermählen sich Im August heirateten Christiane und Sven Böttger standesamtlich. Aus zwei Gründen ging es nun noch in die Kirche.

Seit drei Jahren ein Paar: Christiane und Sven Böttger gaben sich am Sonnabendnachmittag in der evangelischen Peter-Pauls-Kirche Coswig das Jawort. © Klaus-Dieter Brühl

Ein stadtbekanntes Coswiger Paar hat sich getraut. Am Sonnabend gaben sich Villa-Teresa-Leiterin Christiane Böttger, früher Matthé, und CDU-Stadtrat Sven Böttger in der evangelischen Peter-Pauls-Kirche Coswig das Jawort. Damit holten sie sich für ihre Ehe auch den göttlichen Segen. Standesamtlich verheiratet sind sie schon seit August. Für beide ist es die zweite Ehe.

Die Trauung verbanden sie mit der Taufe ihres gemeinsamen Sohnes, der im April zur Welt kam. Die Kollekte ging als Spende an den Verein Partnerschaft mit Osteuropa. Dieser sammelt 30 000 Euro für ein ukrainisches Kinderheim in Krakovets, das dringend saniert werden muss. „Dieses Projekt ist uns eine Herzensangelegenheit“, sagte Sven Böttger der SZ. Man habe sich entschieden, in diesem Fall dieses Vorhaben zu unterstützen, weil die Initiative finanziell nicht so schlecht aufgestellt sei. Gemeint ist die Initiative Coswig – Ort der Vielfalt, in der sie sich sehr stark engagieren. Sie als Vereinschefin, er als Sprecher, zusammen als Flüchtlingspaten.

Kennen gelernt haben sich die beiden 2013 über die Arbeit, genauer über die Villa Teresa. Christiane Böttger (30) leitet das kammermusikalische Kleinod, während Sven Böttger schon damals im Aufsichtsrat der Wohnbau- und Verwaltungs-GmbH saß. Dem Unternehmen gehört die Villa. Hauptberuflich ist der 47-Jährige Berater in der Sozialen Wohnraumbörse in Meißen.

Die Hochzeitsreise führt das Paar nun für knapp zwei Wochen in die USA.

