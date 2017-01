Villa Winnetou als Blickfang Das Karl-May-Museum Radebeul will attraktiver werden. Auch mit einem Neubau. Hilfe ist nötig

Zu Klängen, die an die Filmmusik zum Schatz im Silbersee erinnern, schwebt das neue Museumsgebäude vorüber. Im neuen Imagefilm des Karl-May-Museums lässt es sich kurz von allen Seiten bewundern. Ein schnörkelloser, klar definierter Bau mit großen Glasflächen. Die künftige Villa Winnetou.

Anziehungspunkt und Museumszugang zugleich, wird sich das Haus direkt an der Meißner Straße, Ecke Schildenstraße präsentieren. Wo täglich Tausende Autofahrer vorbeikommen und die Fahrgäste der Straßenbahn, deren Haltestelle gleich davor liegt. Für das Museum ein großes Plus, müssen Besucher doch dann nicht mehr den eher unauffälligen Eingang auf der Karl-May-Straße suchen. Das Museum rückt in den Blickpunkt.

Das ist auch den Stadträten klar, die mit ihren Entscheidungen den Weg frei gemacht haben für die gemeinsamen Pläne von Museum und Stadt. Denn das Vorhaben gehört zum erweiterten Sanierungsgebiet Radebeul-Ost.

So verhandelt die Stadt beispielsweise derzeit darüber, dass die Tankstelle verschwinden soll. Die Gespräche zu dem Grundstück sind konstruktiv, sagt OB Bert Wendsche (parteilos). Aber sie brauchen Zeit. Die will die Stadt sich nehmen, damit ein gutes Gefühl für alle Beteiligten bleibt, so der OB.

Allerdings wäre der Bau der Villa Winnetou auch ohne diese Fläche möglich. Denn dort soll der Karl-May-Platz hin, der Neubau dahinter. Wenn es mit dem Tankstellenareal klappt, ist das Bert Wendsche zufolge die rundere Lösung. Da so auch der vorgesehene Übergang in den Ehrenhain an der Lutherkirche zu realisieren ist.

Auch für das neue Haus selbst haben Stiftung und Museum schon recht genaue Vorstellungen. Dieses Jahr ist der Bauantrag geplant, sagt Stiftungsvorstandsvize Ralf Harder. Bis Ende 2019 soll dann der Baukörper entstehen und um das Jahr 2020 die Innenausstattung für die Ausstellungsräume. Für das Museum bleibt in dieser Zeit alles wie gehabt. Natürlich ist es geöffnet, so Ralf Harder. Die private Einrichtung sei schließlich angewiesen auf ihre Besucher, von denen jüngst über 53 000 im Jahr gezählt wurden.

Nicht genug. Deshalb sollen neue Interessenten gewonnen und allen mehr geboten werden als bisher. Denn die Erwartungen haben sich geändert. Wo früher einfache bedruckte Wandtafeln zum Erklären der Exponate reichten, muss heute ein Gesamterlebnis her. Die Besucher wollen die Schau mit allen Sinnen erfahren. Da dürfen Licht- und Soundeffekte nicht fehlen, so der Vorstandsvize.

Auch die Bedürfnisse über die Ausstellung hinaus sind zu bedenken. Ein ansprechender Empfang gehört da ebenso dazu wie Museumshop und Café. Und dass alles barrierefrei zu erreichen ist.

Nicht zuletzt gibt es für die Dauerausstellung Neuerungen. Große Teile davon sollen aus der Villa Bärenfett in den Neubau ziehen. Wo sich unter anderem bessere klimatische Bedingungen finden und damit eine bessere Aufbewahrung als in dem 1926 erbauten Blockhaus. Viele der kostbaren Exponate, die von Patty Frank – Mitbegründer, Verwalter und Museumsführer des 1928 eröffneten Museums – und den Mays stammen, sind 200 bis 300 Jahre alt, gibt Ralf Harder zu bedenken. In der Villa Winnetou sollen sie künftig Einblick ins Leben der indigenen Kulturen geben und eine Entdeckungsreise durch das Nordamerika der Gründerzeit ermöglichen, kündigt das Museum an.

Für den ersten Abschnitt, die Villa Winnetou, sind 7,2 Millionen Euro veranschlagt. Um das zu stemmen, braucht das Museum Hilfe. Weil das Fördergeld allein nicht reicht, werden neben Sponsoren auch Spender gesucht. Blutsbrüder eben. Für die gibt es je nach Spendenhöhe eine Dank-Karte, einen Blutsbruder Button oder Blutsbruder-Stern. Oder einen exklusiven Stifterbrief. Die ersten Unterstützer haben sich schon gefunden, sagt Robin Leipold, Sammlungsleiter des Museums.

Ist alles in den Neubau umgezogen, kommen die alten Häuser dran. Dann werden die Räume dort ansprechender gestaltet. So bleibt in der Villa Bärenfett trotz des Auszugs zahlreicher Ausstellungsstücke Typisches erhalten. Darunter das Kaminzimmer und das Diorama. Wegen der Wiedererkennung, und weil das Abenteuer-Romantik-Gefühl in diesem Haus spürbar bleiben soll, sagt Harder. Künftig wird in dem Blockhaus die eigentliche Museumsgeschichte dargestellt, vor allem die Leistungen von Patty Frank und Klara May, der Bezug der Mays zum Zirkus Sarrasani. Die Villa Shatterhand, einst das Wohnhaus von Karl May, wird nach dem Ausräumen des Museumsshops wieder ganz wie zu Mays Lebzeiten hergerichtet. Um dem Schriftsteller und Humanisten noch mehr gerecht zu werden, so Ralf Harder.

Die drei Häuser des Museums bieten Robin Leipold zufolge einmal eine Gesamtausstellungsfläche von etwa 1 000 Quadratmetern. Ein knappes Drittel davon steht für die Dauerausstellung in der Villa Winnetou zur Verfügung.

