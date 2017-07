Villa-Umbau an der Dresdner Straße

Der Freitaler Kinder- und Jugendhilfeverbund (KJV) will an der Dresdner Straße 155 eine alte Villa umbauen und dort ein neues Kinderheim einrichten. Nachdem die Pläne zum Jahresbeginn öffentlich gemacht wurden, steht nun auch der Zeitplan für die Umbauarbeiten. Wie KJV-Geschäftsführer Tobias Schmieder mitteilt, habe der Verein die Immobilie, die sich in der Nähe des ehemaligen Capitol-Kinos befindet, mittlerweile gekauft, die Nutzung sei mit dem Jugendamt des Landkreises abgestimmt und es gebe eine Planung für den Umbau. Am Montag gibt es noch einmal ein Abstimmungsgespräch mit dem Jugendamt als Auftraggeber. „Dann müsste alles in Sack und Tüten sein“, so Schmieder. Dann könne der Bauantrag gestellt werden. Der KJV plant mit einer Inbetriebnahme im September 2018.

In der neuen stationären Einrichtung sollen Plätze für Kinder im Alter von null bis zwölf Jahren sowie für junge Mütter und Väter mit Kindern entstehen.

Eigentlich wollte der KJV an der Ecke Uferstraße/Franz-Schubert-Straße neu bauen. Wegen der Flüchtlingskrise zogen sich die Planungen für das Vorhaben in die Länge. Der Geldgeber, das Landratsamt, hatte schlichtweg andere Sorgen, als sich um den Bau eines neuen Kinderheims zu kümmern. Für den KJV stellte sich das als glücklicher Umstand heraus. Nach einem Artikel der Sächsischen Zeitung über ein KJV-Projekt in Freital meldete sich ein Immobilienmakler und bot ihm im Namen der Eigentümer die Villa an der Dresdner Straße 155 zum Kauf an. (SZ/win)

