Villa Teresa beliebt bei Brautpaaren Schon jetzt Termine für 2018 sichern. Denn der 18.8.2018 ist bereits ausgebucht.

Zum Tag des Brautpaares in der Villa Teresa haben Aussteller auch Hochzeitstauben präsentiert. © Norbert Millauer

Rund 150 Besucher sind am Sonntag in die Villa Teresa zur Hochzeitsmesse gekommen. Das sind laut Anne Schorbogen zwar weniger als in den Jahren zuvor, sie und die Aussteller seien trotzdem zufrieden gewesen. „Man konnte sich besser auf die Paare konzentrieren.“

Weil der Terminkalender für Trauungen und Feiern im kommenden Jahr schon prall gefüllt ist, konnte am Sonntag nur ein zusätzlicher Termin vergeben werden. „Es lohnt sich wirklich, schon jetzt Termine für 2018 anzufragen“, so Schorbogen. Allerdings ist der 18.8.2018 bereits ausgebucht. Die Paare, die sich in der Villa trauen, kommen nur selten aus Coswig. Im nächsten Jahr sind es nur zwei. Die meisten kommen aus Dresden oder sind ehemalige Coswiger. (SZ/pz)

