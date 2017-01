Villa Salzburg wird leer geräumt Nach sechs Jahren verlässt ein Möbelgeschäft den Altbau am Zoo. Wie es mit dem Haus weitergeht, ist noch offen.

Die Villa Salzburg auf der Tiergartenstraße. © Archivbild: Rene Meinig

Das rote Banner kündigt es an: Schon bald wird die Villa Salzburg an der Tiergartenstraße 8 geräumt. Denn Mieter Thomas Kontek gibt sein gleichnamiges Möbelgeschäft auf. Damit wird der Prachtbau gegenüber vom Zoo nach sechs Jahren wieder leer stehen. Kontek räumt ein, dass das Angebot an teuren Markenmöbeln von den Sachsen nicht angenommen wurde. In den kommenden Wochen sollen die Ausstellungsstücke und Lagerbestände verkauft werden. Allerdings deutlich günstiger.

Wie es mit der Villa weitergeht, ist derzeit unklar. Der Eigentümer sei ein Immobiliensammler aus den alten Bundesländern, sagt Kontek. Dieser suche nun einen Nachmieter und ein neues Nutzungskonzept für die Villa. Bevor Kontek 2010 eingezogen war, stand das Gebäude schon einmal fünf Jahre leer. In den Jahren davor hatten unter anderem das Deutsche Rote Kreuz und ein Bildungszentrum für Denkmalpflege in der Villa ihren Sitz. Dabei ist es eigentlich ein Wunder, dass das Haus die Bombenangriffe im Februar 1945 ohne größere Schäden überstanden hat – als einziges Gebäude im sogenannten Englischen Viertel. Zwar wurde das Haus von einer Brandbombe getroffen. Zwei Männer konnten das Feuer aber löschen. Der Name der Villa stammt übrigens nicht von der österreichischen Stadt, sondern von dem Textilkaufmann Adolph Salzburg, der das Gebäude 1874 errichten ließ. Damals war es das erste Haus in diesem Gebiet am Großen Garten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die Villa von ihrem neuen Eigentümer modernisiert. So gab es einen Fahrstuhl und eine Staubsaugeranlage.

Mit seinem Möbelgeschäft hatte Thomas Kontek das Dresdner Architekturjuwel am Großen Garten für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Dessen Türen könnten sich nun wieder auf unbestimmte Zeit schließen. (SZ/noa)

