Villa in Brand In Neugersdorf sind drei Wehren am Montagnachmittag zu einem Feuer ausgerückt. Das betreffende Gebäude stand nicht das erste Mal in Flammen.

Die Kameraden von drei Feuerwehren mussten am Montag zu der Villa am Neugersdorfer Bahnhof ausrücken. © Rafael Sampedro

Am späten Montagnachmittag hat in Neugersdorf die Feuerwehr ausrücken müssen. Der Einsatzort ist den Kameraden gut bekannt gewesen: aus der Villa am Kreisverkehr nahe des Bahnhofs qualmte es. Vor Ort stellte sich den alarmierten Feuerwehrleuten das ganze Ausmaß dar: Der Brand ging vom Erdgeschoss aus, berichtet Stadtwehrleiter Thomas Kriegel. Die Flammen schlugen bis in den Dachstuhl durch. Vor Ort sind 42 Einsatzkräfte gewesen mit insgesamt 13 Fahrzeugen, berichtet der Stadtwehrleiter. Die Wehren aus Ebersbach und Neugersdorf waren ausgerückt, sowie die Feuerwehr aus Seifhennersdorf.

Ein Problem bei dem Löscheinsatz war auch die große Hitzeentwicklung, auch aufgrund der hohen Außentemperaturen mit knapp 30 Grad am Montag. „Da kommt die Belastbarkeit der Kameraden schnell an ihre Grenzen“, so der Wehrleiter. Auch deshalb waren drei Wehren mit insgesamt 42 Kameraden vor Ort. So konnten sich die Feuerwehrleute während des Einsatzes öfter abwechseln. Am frühen Abend hatten die Wehren das Feuer gelöscht und waren noch mit Restarbeiten beschäftigt.

Erst im vorigen November hatte der Dachstuhl der Villa in Flammen gestanden. Damals waren Kinder als Verursacher ausgemacht worden, die offenbar im Gebäude gekokelt hatten.

Viele Neugersdorfer kennen das Haus, weil hier früher einmal ein Kindergarten war. Schon nach dem ersten Brand brachten viele ihr Bedauern über den Verfall des eindrucksvollen Gebäudes zum Ausdruck. Zum Beispiel auf der Internet-Plattform Facebook wurde darüber diskutiert. Seit dem Feuer im November steht das Haus ohne Dach da. Schnee und Regen konnten seitdem ungehindert eindringen. Auch die Denkmalschutzbehörde des Landkreises hat das Gebäude schon in Augenschein genommen, um zu prüfen, was hier getan werden kann, um das historische Haus noch zu retten.

