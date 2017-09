Villa hat neuen Besitzer

Das marode Haus hat einen neuen Besitzer. Foto: Rafael Sampedro

Löbau. Für die verfallene Villa an der Dehsaer Straße in Löbau könnte sich jetzt eine Lösung anbahnen. Zumindest hat die Suche nach einem Interessenten ein Ende. Das Haus hat einen neuen Besitzer. Das bestätigt die Stadtverwaltung Löbau auf Nachfrage der SZ. Nähere Auskünfte will die Stadtverwaltung allerdings nicht geben, nur so viel: sie sei über den Verkauf informiert worden. Es handle sich um einen privaten Käufer, heißt es aus der Stadtverwaltung. Über die Pläne, die er mit dem Gebäude hat, sei noch nichts bekannt.

Das markante Gebäude an der Dehsaer Straße 2 war in den vergangenen Monaten in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt, denn die Straße ist vor dem Haus halbseitig abgesperrt, weil Putz herunterfällt. Eine Ampel regelt den Verkehr. Abgesperrt hatte der Landkreis, der im Notfall eingreifen muss, wenn die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Die Baufaufsichtsbehörde des Kreises hatte sich auch selbst darum bemüht, einen Käufer zu finden und zwischen bisherigem Eigentümer und Interessenten vermittelt. (SZ/rok)

