Villa bleibt Verkehrshindernis Für die Villa an der Desaher Straße in Löbau sollte längst eine Lösung gefunden sein. Jetzt ergreift die Kreisverwaltung die Initiative.

An der Dehsaer Straße in Löbau ist immer noch abgesperrt. © Rafael Sampedro

Und wieder warten. Wer mit dem Auto von der Äußeren Bautzner Straße in Löbau abbiegt in Richtung Oelsa, der steht gleich vor einer Ampel. Auf etwa 50 Metern ist die Straße halbseitig abgesperrt mit rot-weißen Baken. Die Sperrung nimmt eine ganze Fahrbahnseite ein. Eine Ampel regelt den Verkehr wechselseitig. Dieser Zustand ist für Autofahrer in Löbau nicht neu. Doch er sollte eigentlich schon längst behoben sein.

Seit Ende März dieses Jahres ist die Straße nun schon halbseitig gesperrt – zum Schutz für Autofahrer und Passanten. Denn die über 100 Jahre alte Villa, die an dieser Stelle an der Dehsaer Straße steht, ist marode. Die meisten Fenster sind kaputt, der Putz bröckelt. Aus Sicherheitsgründen – damit Passanten oder Autos nicht durch herunterfallende Teile zu Schaden kommen – sperrte der Landkreis schließlich ab. Auch Fußgänger müssen einen großen Bogen um die Villa machen. Für drei Monate, hieß es damals im Frühjahr. In dieser Zeit sollte der Eigentümer die baulichen Missstände beheben und klären, wie es mit dem Haus weitergeht. Diese Frist ist längst verstrichen, die rot-weißen Baken aber immer noch da.

Trotzdem ist ein klein wenig Bewegung in die Sache gekommen: Obwohl die Villa in Privatbesitz ist, legt sich der Landkreis nun selbst ins Zeug, um eine Lösung zu finden. Und das mit ganz unkonventionellen Mitteln: Seit Wochen hängt ein Zettel mit einer Telefonnummer an der Absperrung. „Villa abzugeben“, steht auf dem weißen Blatt Papier. Die Telefonnummer führt zur Bauaufsichtsbehörde des Landkreises. „Wir haben jetzt die Initiative ergriffen, um endlich eine Lösung zu finden“, sagt der Mitarbeiter am anderen Ende der Leitung. Interessenten, die sich vorstellen könnten, etwas aus der herrschaftlichen Villa zu machen, landen also direkt beim Landkreis, statt beim Besitzer. Ob sich bereits jemand gemeldet hat, will der Landkreis nicht sagen und auch sonst derzeit keine Auskünfte zum Gebäude geben. Nur so viel: Die untere Bauaufsichts- und Denkmalbehörde sei bemüht, für das denkmalgeschützte Gebäude eine dauerhafte Lösung zu finden.

Denkbar wäre eine neue Nutzung indessen durchaus. Selbst in der direkten Nachbarschaft an der Dehsaer Straße gibt es Beispiele, dass man die alten Villen sanieren und auch heute noch gut nutzen kann. Zwei sanierte Häuser ähnlichen Baustils mit Mietwohnungen stehen nebenan.

Aber auch für sanierte Villen ist es nicht immer einfach, Interessenten zu finden. Die eindrucksvolle Villa Sanssouci in der Hartmanstraße, die in vergleichsweise gutem Zustand ist, steht seit Jahren leer – trotz eines TV-Auftritts. Sie war vor zwei Jahren mal in der Fernsehsendung „Mieten, kaufen, wohnen“ angeboten worden. Davon, dass hier wieder jemand wohnen kann, ist die Villa mit der Adresse Dehsaer Straße 2 derzeit weit entfernt. Dabei soll es vor etlichen Jahren schon einmal konkrete Überlegungen für das Gebäude gegeben haben. Der Bau von Eigentumswohnungen in der Villa war vorgesehen. Die Pläne zerschlugen sich aber wieder. Seitdem liegt das Haus im Dornröschenschlaf hinter Bäumen und Sträuchern.

Die halbseitige Straßensperrung mit Ampel dient nun in erster Linie der Sicherheit des öffentlichen Verkehrsraumes, teilt der Landkreis Görlitz auf Nachfrage mit. Wenn der Eigentümer nicht für Sicherheit sorgt, muss es die Bauaufsicht ersatzweise tun. Wie lange die Straßensperre noch so bleibt, kann die Landkreis-Behörde derzeit nicht sagen.

