Viertklässler werden Verkehrspolizisten Aktion „Blitz für Kids“ soll in den kommenden zwei Wochen für mehr Sicherheit auf den Schulwegen sorgen.

Mit der Aktion „Blitz für Kids“ wollen die Beamten der Polizeidirektion (PD) Chemnitz in den kommenden zwei Wochen für mehr Sicherheit auf den Schulwegen sorgen. Vom 17. bis zum 28. Oktober werden an verschiedenen Bildungseinrichtungen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In der ersten Woche helfen die Viertklässler dabei. Sie weisen Autofahrer, die von der Polizei angehalten werden, auf ihr Fehlverhalten hin.

„Dabei fordern sie die Verkehrssünder auf, die zulässige Höchstgeschwindigkeit künftig nicht zu überschreiten und überreichen ihnen eine gelbe Karte. Die Grundschüler bedanken sich bei Autofahrern, die vorschriftsmäßig fahren, mit einer grünen Karte mit der Aufschrift Danke“, erklärt Andreas Kunze-Gubsch vom sächsischen Innenministerium, das die Aktion auf den Weg gebracht hat. Bei der Auftaktveranstaltung am Montag in Freiberg wird sogar seit langer Zeit mal wieder das beliebte Polizeimaskottchen „Poldi“ dabei sein.

Am Mittwoch beziehen die Beamten mit ihren kleinen Hilfspolizisten in Roßwein Position an der Haßlauer Straße/Ecke Karl-Marx-Straße. Am Donnerstag sind sie vor der Grundschule „Am Holländer“ aktiv. Kontrolliert wird zwischen 8 und 10 Uhr an der Straße Zur Muldenterrasse/Ecke Vyskover Straße, kündigte Andreas Kunze-Gubsch an.

Im vergangenen Jahr haben die Beamten der Polizeidirektion Chemnitz im Rahmen der zweiwöchigen Aktion „Blitz für Kids“ 22 Verkehrssünder vor Schulen in der Region Döbeln erwischt. Die Polizisten standen an den Grundschulen in Döbeln-Ost, Ostrau sowie Mochau. Sie hatten insgesamt 195 Kraftfahrer kontrolliert. Der schnellste war mit 22 Stundenkilometer über dem Erlaubten unterwegs. Das brachte ihm ein Bußgeld ein. (sol mit mf)

