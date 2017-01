Viertklässler testen die Oberschule Im März steht die Entscheidung an, welche weiterführende Schule die Kinder besuchen. Das ist für manche schwierig.

Musiklehrerin Kerstin Neumann zeigt den Viertklässlern wie auf einem Cajon, einer Sitztrommel, musiziert wird. Das hat den Mädchen und Jungen viel Spaß bereitet. Im Musikunterricht der Pestalozzi-Oberschule kommen Cajones öfter zum Einsatz. © Dietmar Thomas

Lautes Trommeln ist im Schulhaus der Pestalozzi-Oberschule zu hören. Die Viertklässler aus der Grundschule nebenan probieren, den richtigen Rhythmus auf dem Cojon, einer Art Sitztrommel, zu finden. Das bereitet ihnen viel Freude. Nach einem musikalischen Empfang durch ältere Schüler und die Schulleitung lernen die Viertklässler bei Schultestival nuturwissenschaftliche Fächer wie Physik oder Chemie kennen. Verständlich und kindgemäß erklärten die Fachlehrerinnen, was in den Fächern behandelt wird und es durfte auch experimentiert werden.

Die Grundschüler testen sozusagen die Oberschule. Denn bald entscheiden Eltern und Schüler, welche weiterführende Schule sie besuchen. Das Schultestival, ist eine Möglichkeit, die Schule und die Lerninhalte kennenzulernen. Den Schülern der Pestalozzi-Grundschule ist vieles bekannt. Etwas anderes wird es für die Schüler aus Gersdorf, Geringswalde und der evangelischen Grundschule Technitz werden. Sie sind am Mittwoch und Donnerstag in der Oberschule zu Gast. Doch verlaufen wird sich niemand. Dafür sorgen die Schüler der 6. Klasse. Sie sind sozusagen die Lotsen, die den Viertklässlern die Schule zeigen. Zu ihnen gehören Leonie und Lena. Ihnen gefällt an der Oberschule das sogenannte Wochenband. Das ermöglicht aufgrund der verlängerten Unterrichtszeit eine intensivere Auseinandersetzung mit Unterrichtsinhalten.

Auch die Achtklässler sind für die jüngeren Schüler im Einsatz. Sie bereiten ihnen im Rahmen des WTH-Unterrichts – Wirtschaft, Technik und Haushalt – ein gesundes Frühstück vor. Doch dazu gehört mehr, als die Zutaten auf die Tische zu stellen. „Vergangene Woche haben wir überlegt, was wir alles anbieten wollen und aufgeschrieben, was wir einkaufen müssen. Immerhin haben wir heute Frühstück für etwa 50 Kinder vorbereitet“, so Sindy Schenk (13).

Bevor die Viertklässler in den Speiseraum kamen, wurde Naturjoghurt mit Honig angerührt. Dazu gab es pürierte Früchte. Das Obst wurde aufgeschnitten, Käse und Wurst auf Platten gelegt sowie die Tische gedeckt. „Es hat Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächsten Grundschüler“, so Sindy Schenk.

Am 1. März erhalten die Viertklässler ihre Bildungsempfehlung und können sich damit an einer Oberschule oder einem Gymnasium anmelden. Grundschüler, die keine Empfehlung für das Gymnasium bekommen, aber dieses trotzdem besuchen wollen, müssen einen Test absolvieren und ihre Eltern mit dem Schulleiter sprechen.

