Handball Oberliga Frauen Vierter Sieg in Folge für RIO Beim HSV Magdeburg gelingt ein 28:23. Dabei wurde der Gegner über das ganze Spiel dominiert. RIO überwintert auf Platz 4.

Symbolbild © dpa

Riesa/Magdeburg. Der Jubel in der Kabine war grenzenlos. Auf Facebook zeigten sich die Damen der HSG Riesa/Oschatz nach ihrem Spiel beim HSV Magdeburg auf einem Bild in ausgelassener Stimmung. Dazu haben sie auch allen Grund. Denn nach dem 28:23-Erfolg in der Eike-von-Repgow Halle steht die Mannschaft mit 13:5 Punkten auf einem kaum erwarteten vierten Tabellenplatz. Dort wird das Team nun auch „überwintern“ – das nächste Spiel findet erst im Januar 2018 statt.

Beim erst vor vier Jahren gegründeten HSV Magdeburg, der inzwischen Landesleistungszentrum in Sachsen-Anhalt ist, ließen die Gäste nichts anbrennen, dominierten ihren Kontrahenten vom Anpfiff weg und gaben die Führung nie aus der Hand. Ehe die Gastgeberinnen überhaupt zum Zuge kamen, stand es nach etwas mehr als zwei Minuten bereits 3:0 für RIO. Der Vorsprung von mindestens zwei Treffern wurde im Verlauf der ersten Halbzeit stets verwaltet. Die Vorentscheidung fiel zwischen der 24. und 32. Minute, als den Magdeburgern nicht ein Tor gelang, RIO sich dagegen auf 17:11 absetzen konnte (Halbzeit 16:11).

Nach dem Wechsel wuchs das Polster dann beim 21:14 (40.) sogar auf sieben Treffer an, ehe sich die Magdeburgerinnen ein wenig erholten und wieder auf vier Tore heranrückten. Mit drei Versuchen in Folge machte die mit neun Treffern erfolgreichste RIO-Spielerin Josephine Hessel jedoch den „Deckel“ endgültig drauf. Am Ende hieß es 28:23.

Die Riesa/Oschatzerinnen haben mit dem Sieg in der Bördestadt die maximale Ausbeute ihrer letzten vier Begegnungen perfekt gemacht.Wertvollster Doppelpunktgewinn war sicherlich der beim damaligen Spitzenreiter Niederndodeleben.

