Vierter Grippetote im Landkreis Ein 59-Jähriger ist verstorben – und die Influenza-Erkrankungen in der Region steigen weiter.

Die Influenza-Erkrankungen im Landkreis Görlitz steigen immer noch an. „Wir haben erneut einen Todesfall zu verzeichnen“, teilte Landkreissprecherin Marina Michel mit. Es handele sich um einen 59-jährigen Mann, der bereits an einer Grunderkrankung der Lunge litt. Damit stieg die Zahl der im Kreis registrierten Todesfälle aufgrund einer Grippeerkrankung auf vier. Sachsenweit starben in diesem Winter bisher 16 Menschen – einer mehr als 2016.

Dabei nimmt die Zahl der Neuinfektionen weiter zu. In der 6. Kalenderwoche wurden im Landkreis Görlitz 220 neue Fälle bekannt, 40 Menschen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Das ist erneut eine leichte Steigerung zum hohen Wert der Vorwoche (211 Erkrankungen). Betroffen ist besonders die Altersgruppe der 45-bis 64-Jährigen. Im gleichen Zeitraum 2016 wurden 17 Grippefälle gemeldet. Insgesamt sind in diesem Winter kreisweit 822 Menschen erkrankt, davon waren 126 gegen Influenza geimpft. (SZ)

