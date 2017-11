Vierter Grippefall im Kreis Gemeldet worden ist dieses Mal Influenza Typ A.

© Symbolfoto: dpa

In der vergangenen Woche ist dem Gesundheitsamt des Landratsamtes ein weiterer Fall von Grippe gemeldet worden. Nachgewiesen worden ist dieses Mal Influenza Typ A. Es ist der vierte bekannte Fall von Grippe in dieser Saison in Mittelsachsen. Mitte Oktober waren drei Kinder im Alter zwischen null und sechs Jahren an Influenza erkrankt. Bei ihnen wurde allerdings Typ B des Virus nachgewiesen. In der ersten Novemberwoche wurden dem Gesundheitsamt keine weiteren Infektionen gemeldet.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) rät vor allem im November noch einmal zu den Grippeschutzimpfungen. In der vergangenen Saison waren laut dem Saisonbericht der Arbeitsgemeinschaft Influenza des RKI vor allem ältere Menschen betroffen. Aber auch Schwangeren, chronisch Kranken sowie medizinischem und pflegerischem Personal wird die Impfung besonders empfohlen. (DA/mf)

