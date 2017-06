Vierter Einbruch in die Weberkirche Alle Jahre wieder: Kaum Beute, aber viel Schaden und Frust in Zittau.

zurück Bild 1 von 2 weiter Thomas Ranft und Christian Schwarzbach am Dienstag beim Aufräumen des Weberhäuschens. © Rafael Sampedro Thomas Ranft und Christian Schwarzbach am Dienstag beim Aufräumen des Weberhäuschens.

Ein eingeschlagenes Fenster und Chaos im Büro.

Thomas Ranft von der Jugendberatung trägt die Stapelstühle aus seinem Büro ins Freie. Christian Schwarzbach vom Kinderschutzbund hat sich den Besen geschnappt, um Scherben wegzukehren. Zwei Zittauer Schüler helfen im Innern des Weberhäuschens, im Garten der Weberkirche, um die Spuren der Verwüstung zu beseitigen. Eigentlich treffen sie sich dienstags zum Projekt „Jungs im Park“. Doch an diesem Dienstag ist Aufräumen angesagt.

Der Grund: Unbekannte sind im Laufe des Wochenendes auf das Gelände der Weberkirche in der Inneren Weberstraße in Zittau eingedrungen. So heißt es im Polizeibericht. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe an der Rückseite des Weberhäuschens ein, durchsuchten alle Räume und Schränke und warfen deren Inhalt auf den Fußboden. Im Heizungsraum zerstörten die Täter eine Gastherme und stahlen Werkzeug. Das Perfide daran: Mit dem geklauten Werkzeug brachen sie die massive Seitentür der Weberkirche auf, um ins Innere des Gotteshauses zu gelangen. Das Werkzeug ließen sie an der aufgebrochenen Tür zurück. In der Weberkirche wurde der Opferstock im Vorsaal des Haupteingangs aufgebrochen und dessen Inhalt entwendet. „Da waren Münzen drin, die Besucher gespendet haben“, sagt Rosemarie Hannemann von der Jugendberatung der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde St. Johannis. Der Opferstock wird nicht täglich geleert. Ein- und Zwei-Centstücke ließen die Täter auf dem Boden zurück. Mit der Beute offensichtlich unzufrieden, drangen die gottlosen Langfinger, denen nichts heilig zu sein scheint, auch in die Sakristei unter dem Altar ein. Dort wurde ein massiver Schrank aufgebrochen und durchwühlt. Außer ein paar Vasen, Blumentöpfen, Weihnachtssternen und einem Sanitätskasten gab es allerdings nichts zu holen. Trotzdem ist jetzt schon klar, der Sachschaden ist wohl höher als 1 350 Euro, wie von der Polizei nach ersten Schätzungen gemeldet. Am Montag war die Spurensicherung der Kriminalpolizei vor Ort. Das Schloss der massiven Seitentür der Weberkirche ist inzwischen wieder repariert, erzählt Frau Hannemann.

Es ist nicht der erste Einbruch auf dem Areal um die Weberkirche. Bereits im Februar 2015 versuchten Unbekannte den Opferstock zu stehlen, was jedoch nicht gelang. Ironie des Schicksals: Ausgerechnet am Dienstag erhielt Rosemarie Hannemann ein Schreiben von der Staatsanwaltschaft. Die informierte sie über die Einstellung des Ermittlungsverfahrens zum Einbruch aus dem Vorjahr. „In den vergangenen vier Jahren, hatten wir jeweils einen Einbruch“, kommentiert die SPD-Stadträtin die Vorfälle. Die Einbrüche in der Vergangenheit blieben nicht ohne Folgen, so stehen die Innentüren im Weberhäuschen nach Verlassen des Gebäudes offen, damit sie bei einem Einbruch nicht beschädigt werden. Diese Strategie hat diesmal funktioniert, die Innentüren sind allesamt unbeschädigt. Das Weberhäuschen ist im Zuge der Dachsanierung der Weberkirche als reiner Funktionsneubau mit Sanitäranlagen erbaut worden und dient seither als Treffpunkt und für die Jugendarbeit. Immer Dienstagnachmittag kommen Jungs im Alter zwischen 10 und 16 Jahren zusammen. „Jungs im Park“ ist ein gemeinsames Projekt von Deutschem Kinderschutzbund und Kirchegemeinde. Maik Tripke vom Christian-Weise-Gymnasium gehört zu den Teilnehmern. „Es macht Spaß sich mit anderen zu treffen, so kommt keine Langeweile auf“, sagt der 15-Jährige. Am Mittwochnachmittag treffen sich Väter, Mütter und Kinder zum „Treff für junge Familien“, trinken gemeinsam Tee, machen Musik und tauschen sich über alles aus, was Familien bewegt. Freistaat und Landkreis fördern diese Projekte.

So steht im Garten der Weberkirche, der einst als Friedhof diente, jetzt ein Trampolin unmittelbar neben der Grabstätte von Fleischermeister Carl Julius Vollmer und Gattin Auguste Rosalie, die 1879 und 1887 verstarben. Die Grabplatte trägt die Inschrift „Ruhe sanft“. Auch Buddelkasten und Baumhaus unter den Kastanien sind von verwitterten Grabsteinen umgeben, deren Inschriften kaum noch lesbar sind.

Die Dreifaltigkeitskirche, vom Volksmund in „Weberkirche“ umbenannt, wurde von 1488 bis 1500 erbaut. Zur Bauzeit lag sie noch außerhalb der Stadtmauer und war mit den Wehranlagen verbunden. Aus dem ehemaligen Friedhof, einst ein Ort der Besinnung ist seit einigen Jahren ein Ort der Begegnung geworden. „Auf die sinnlosen Einbrüche können wir verzichten“, so Frau Hannemann frustriert.

zur Startseite