Viertelmillion für Meißner Elbkai Wegen der touristischen Nutzung der Anlegestelle hofft die Stadt, dass die Reparaturen möglichst bis März beendet sind.

Am linken Elbufer, nahe der Anlegestelle, gibt es einen Wohnmobilplatz. Gerade in den Sommermonaten ist er gut gefüllt. © Claudia Hübschmann/Archiv

Für die Instandsetzung der Kaianlage in Meißen sind umfangreiche Nassbagger- und Wasserbauarbeiten notwendig. Diese hat der Meißner Stadtrat an die Firma Hülskens Wasserbau aus Wesel für 255 700 Euro vergeben. Da die Summe deutlich über der zunächst gesicherten Förderung der Sächsischen Aufbaubank (SAB) in Höhe von 131 000 Euro liegt, musste die Verwaltung eine Erhöhung bei der SAB beantragen. Dieser Antrag werde noch bearbeitet, sagte Stadtbauamts-Chef Dirk Herr.

Trotzdem stimmte der Stadtrat schon jetzt zu, da die nötigen Arbeiten am Kai in der Elbe stattfinden und wegen der touristischen Nutzung der Anlegestelle möglichst schnell beendet sein sollen. Die Stadt will die Reparaturen möglichst bis März beendet sehen. Ein Risiko bestehe trotz des noch nicht erfolgten Bescheides über eine Fördergeldaufstockung nicht, so Herr. „Wir wissen aus Erfahrung, dass man auf die SAB vertrauen kann. Die Mittel für den Auftrag werden vorhanden sein“, sagte er. Mit der vorzeitigen Beauftragung der Bauarbeiten seien keinerlei negativen Folgen für die Förderung zu erwarten. (SZ/mhe)

