Vierstelliger Geldbetrag wartet auf Besitzer In Niesky wurde ein hoher Bargeldbetrag auf einem Parkplatz gefunden. Der Besitzer hat sich noch nicht gemeldet.

Niesky. Bereits am Mittwoch, den 30. August 2017, hat in Niesky ein Zeuge auf einem Parkplatz an der Bautzener Straße ein Geldbündel mit einem vierstelligen Bargeldbetrag gefunden und die Scheine anschließend zur Polizei gebracht. Der rechtmäßige Besitzer konnte bisher jedoch nicht ausfindig gemacht werden. Nun bittet die Polizei den Eigentümer des Geldes, sich im Polizeistandort Niesky (03588 265347) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (szo)

