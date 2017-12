Vierstelligen Betrag gespendet Schüler des Weißeritzgymnasiums haben für ein Waisenhaus in Kenia Geld gesammelt. Das wird gleich wieder ausgegeben.

Schulutensilien für Waisenkinder in Kenia werden von den Spenden gekauft. © SZ-Archiv

Freital. Schüler der Klasse 7/2 des Weißeritzgymnasiums haben mit einer Spendenaktion 1 034 Euro zusammenbekommen. Das Geld ist für ein Kinderheim und eine Schule im kenianischen Ukunda bestimmt. Die Gymnasiasten organisierten eine Tombola und warben bei Schülern, Lehrern, Eltern und Geschwistern um Sachspenden. „Die Hilfsbereitschaft war riesengroß. Ein herzliches Dankeschön an die Klasse für ihren Organisationsfleiß, an alle Sponsoren, die die Preise für die Tombola zur Verfügung stellten und an alle fleißigen Spender“, sagt Geografielehrerin Katrin Herzog.

Der Anstoß für die Aktion kam von Susan Mieth von der Physiotherapie Mieth. Sie war schon mehrfach in Ukunda, um dort Hilfe zu leisten. Mieth wird den Betrag verwenden, um bei ihrer nächsten Reise Schulmaterialien zu kaufen, die den kenianischen Kindern dann geschenkt werden. Wenn sie von ihrer Reise zurück ist, wird sie im Geografieunterricht davon berichten und Fotos mitbringen. (SZ/hey)

