Viermal Gold für Bischofswerda Die Nachwuchssportler vom TV 1848 hatten die Nase vorn.

© Uwe Soeder

Bischofswerda. Die Nachwuchsathleten vom TV 1848 Bischofswerda waren bei den Hallen-Bezirksmeisterschaften in Dresden erfolgreich. Gleich vier Sportler holten sich mit neuen Bestleistungen Goldmedaillen. Erster Höhepunkt waren die technisch guten Hochsprünge von Dominik Malke (AK 15/1,71 m) und Friederike Baumert (AK 13/1,45 m). Beide siegten mit neuen beziehungsweise egalisierten Schulrekorden ihrer Klassenstufen am Goethe-Gymnasium Bischofswerda. Im Weitsprung schrammte Finja Preißler (AK 13) knapp am neuen Schulrekord vorbei, holte jedoch mit 4,54 m souverän Gold. Mit dem vierten Sieg für die Schiebocker Sportler belohnte sich Anna Böhme (AK 13) im 800-m-Lauf. Durch ihre Teilnahme an vielen Volkssportläufen im Jahr 2017 – sie feierte den Gesamtsieg beim Oppacher-Cup – hat Böhme eine sehr gute Grundlagenausdauer entwickelt und benötigte deshalb nur 2:36,9 Min. für diese Strecke. Bei den Staffelläufen über 4x100 m verpassten die Bischofswerdaer Jungen in der AK 14/15 die Goldmedaille nur um eine Zehntelsekunde und wurden Zweiter. (tzu)

