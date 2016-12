Viermal Blech und eine Unfallflucht Polizei und Feuerwehr waren in der Nacht in Bautzen im Einsatz, weil ein Autofahrer drei andere Fahrzeuge rammte und sich anschließend aus dem Staub machte.

In der Nacht zum Sonnabend wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Unfall auf den Gesundbrunnenring in Bautzen gerufen. © Jens Kaczmarek

20 000 Euro Schaden hat ein Autofahrer in der Nacht zu Sonnabend in Bautzen angerichtet. Er rammte drei parkende Fahrzeuge und versuchte anschließend, seine Tat zu vertuschen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall kurz vor 4 Uhr am Gesundbrunnenring. Dort kam der Fahrer eines VW Vento nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen BMW X3. In der Folge prallte er auch gegen einen Volvo und einen Honda. Die Pkw parkten an dieser Stelle am Straßenrand. Da der VW bei Eintreffen der Polizei qualmte, wurde die Feuerwehr hinzu gerufen. Warum der VW-Fahrer die Kontrolle über sein Auto verlor, ist noch unklar. Auch die Frage, wer überhaupt am Steuer saß, ist offen. Denn die Insassen des Vento rannten nach dem Zusammenstoß davon. Zuvor hatten sie offenbar die Kennzeichen abgebaut, denn diese fehlten am Unfallwagen. Dennoch hat die Polizei mittlerweile einen Tatverdächtigen: Der 22-Jährige wurde in der Nähe des Unfallorts gestellt. Außerdem wurde der VW beschlagnahmt, um ihn kriminaltechnisch zu untersuchen.Um das Geschehen aufzuklären, sucht die Polizei Zeugen, Telefon 03591-3560. (szo)

Polizeibericht vom 3. Dezember zurück 1 von 5 weiter Drei Schwerverletzte Bautzen. Ein schwerer Unfall hat sich am Freitag zwischen Litten und Niederkaina ereignet. Dabei wurden drei Personen verletzt. Ausgelöst wurde der Zusammenstoß durch die 62-jährige Fahrerin eines Dacia. Diese war gegen 9 Uhr am Vormittag hinter einem anderen Fahrzeug unterwegs. Das Auto hielt an, um abzubiegen. Die Dacia-Fahrerin bemerkte das zu spät und zog nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihr ein Toyota entgegen. Beide Autos prallten zusammen. Der Dacia drehte sich und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen, der Toyota im angrenzenden Feld. Der 73-jährige Fahrer, seine 71-jährige Beifahrerin und die Fahrerin des Dacia verletzten sich schwer und kamen in ein Krankenhaus. Werkzeug und Navi weg Schirgiswalde. Diebe haben am Freitag in Schirgiswalde einen Skoda Octavia geplündert. Die Täter brachen das Fahrzeug auf und demontierten beide Frontscheinwerfer. Außerdem nahmen sie Radio, Navi, eine Stichsäge, einen Akku-Schrauber und eine Bohrmaschine aus dem Auto mit. Gesamtschaden: etwa 4.000 Euro. Der Skoda parkte am Lärchenbergweg, der genaue Tatzeitpunkt ist unbekannt. Einbruch in Garagen Sohland/Spree. Die Kriminalpolizei ermittelt nach zwei Garageneinbrüchen auf der Bahnhofstraße in Sohland. Dort wurden zwei Sätze Sommerreifen im Gesamtwert von 1.600 Euro gestohlen. Die Tat ereignete sich vermutlich in der Nacht zu Freitag. E-Bike gestohlen Elstra. Ein E-Bike ist am Freitagmittag in Elstra gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um ein Fahrzeug der Marke „Haibike“ im Wert von 2.100 Euro. Das Rad war in der Bischofswerdaer Straße am Zaun angeschlossen. Es hat eine auffällige gelbgrüne Farbe. Einbruch in zwei Firmen Kamenz. Zwei Firmen auf der Kamenzer Friedensstraße waren in der Nacht zu Freitag das Ziel von Einbrechern. Offenbar haben diese aber kaum Beute gemacht. In einem Fall wurde gar nichts gestohlen, für den anderen Betrieb liegen noch keine Angaben vor. Dennoch stehen knapp 3.000 Euro Schaden zu Buche. Die Täter brachen mehrere Türen auf und zerstörten eine Lampe.

zur Startseite